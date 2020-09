In seiner eigenen Metzgerei in Laichingen hat Gerhard Baur schon Unterschriftenlisten ausgelegt. In einem Rundschreiben fordert er in seiner Rolle als Obermeister jetzt die anderen 24 Betriebe der Fleischer-Innung Ulm/Alb-Donau auf, es ihm nachzutun. Es geht um ein wichtiges Anliegen: Fleischer for...