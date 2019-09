Um die Produktion in Geislingen steht es schlecht, doch gleichzeitig plant die WMF Group, bis Ende 2020 die Logistik für ihr Konsumgeschäft am nahe gelegenen Standort Dornstadt im Alb-Donau-Kreis weiter zusammenzuführen. Der bisher bestehende zweite Logistikstandort in Bergkamen, Nordrhein-Westfalen, wird in das Logistikzentrum in Dornstadt integriert, teilt das Unternehmen mit.

Schon bald 70 neue Stellen

Die WMF stärke die mehr als 165-jährige Präsenz des Unternehmens in der Region, indem sie den Standort Dornstadt weiter ausbaue, heißt es in der Mitteilung. Der Komplex umfasst 40.000 Quadratmeter; ergänzt wird er künftig durch ein rund 10.000 Quadratmeter großes Areal. Es sollen bis zu 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden; Pressesprecher Stefan Kellerer sprach für 2020 von „eventuell erst einmal nur 70 Stellen“.

