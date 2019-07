Um die Gewerbegebiets-Erweiterung in Dietenheim voranzubringen, wird ein Projekt bei Obersulmetingen als Ausgleich umgesetzt. Extrem enttäuscht hat sich Klaus Greck (Unabhängige/SPD) in der Gemeinderatssitzung in Regglisweiler beim Tagesordnungspunkt „Kauf von Ökopunkten“ geäußert. „Seit März ist nichts passiert, ich hätte einen Kompromiss erwartet“, klagte der Gemeinderat. Die einzige Strategie für den erf...