Hinweise verdichten sich, dass 41-jähriger Vater die Explosion selbst ausgelöst hat, bei dem er und zwei seiner Töchter getötet worden sind. Nach dem Tod der zwei Mädchen, 9 und 13 Jahre alt, und deren 41-jährigem Vater herrscht in Gerhausen große Betroffenheit. Das war beim Dorffest, dem „Spätzlesfest“ zu spüren: Es gab am Samstagabend keinen Tisch, an dem nicht über das Familiendrama gesprochen wurde, das sich am frühen Frei...