Unterhaltung Unglaubliche Zauberkunststücke

Blaubeuren / mak

Verblüffende Tricks und unglaubliche Zauberkunststücke präsentierte der Profi-Zauberkünstler Andreas Krall in seinem Zaubertheater. Der preisgekrönte Alleinunterhalter gastierte mit seiner Show „Der magische Nachlass des Montgomery Higgs“ im Kleinen Großen Haus. Vermittelt hatte das Ganze der Blaubeurer Arzt und Bauchredner Dr. Markus Winter. Der hatte den studierten Psychologen Andreas Krall bei einem Workshop kennengelernt und nach Blaubeuren verpflichtet.

Krall sei einer, der „die hohe Kunst des Zauberns beherrsche.“ Und dies ist in keinster Weise zu hoch gegriffen. Krall bietet klassische Salonmagie mit virtuoser Fingertechnik und Schauspielkunst. Er steht in unmittelbarer Nähe zum Publikum, keine Assistentin, keine Licht- oder Nebelshow lenken ab. Die Zuschauer beobachten den Protagonisten ganz genau bei seinen Zauberkunststücken und erleben unglaubliche Tricks, die sie sich absolut nicht erklären können. Etwa wenn Krall vor ihren Augen eine Hand voll Nähnadeln, die zuvor von Besuchern auf ihre Echtheit geprüft wurden, in den Mund schiebt. Dazu ein Stück Faden und nachher die aufgefädelten Nadeln wieder herauszieht. Obendrauf noch eine nicht mehr enden wollende Papierschlange.

Der Künstler entführt die Zuschauer in die Welt des Varietes zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit entsprechenden Requisiten, Stummfilmausschnitten und Musik. Der ganze Abend ist als Theaterstück verpackt. Im Stück geht es um einen verschwundenen Zauberkünstler namens Montgomery Higgs und dessen magischen Nachlass. Der Detektiv Poirot tritt auf, um dem Geheimnis des Verschwindens von Higgs auf die Spur zu kommen. Dazu gibt es noch einen Polizisten und den ehemaligen Assistenten von Higgs. Krall spielt dabei gekonnt vier ganz unterschiedliche Personen. Und immer wieder, so ganz neben bei, gibt es die Zauberkunststücke.

Unbegreiflich etwa der Trick mit einem Fingerring, den er von einer Dame aus dem Publikum erhält. Der Ring wird auf einem Band aufgefädelt und die Dame bindet ihn eigenhändig an die Hand des Künstlers. Der Ring landet auf unerklärliche Weise zunächst in einer Walnuss. Die Walnuss gelangt in ein Ei und das Ei schließlich in eine Orange, die aus einem auf der Bühne stehenden Orangenbäumchen wächst. Verwundert reiben sich die Besucher die Augen, einfach unglaublich. Ein Tischchen hebt ab oder aus einem hohlen Gefäß werden unendlich lange Tücher gezogen. Kartentricks, bei denen die Besucher mitmachen dürfen, sorgen ebenso für Ver- und Bewunderung wie ein gevierteilter Arm.

Zwei Freundinnen sind zusammen ins Kleine Große Haus zu der Show gekommen. „Mich fasziniert, wie er die Geschichte aufbaut und wie er die Zauberei so ganz beiläufig verpackt“, sagte eine der beiden. „Man will nachvollziehen, wie er es macht, aber man kommt nicht drauf. Und dass er so nah am Publikum agiert, macht es für ihn nochmals schwerer“, meinte die andere Dame. Viel Applaus für den sympathischen Künstler vom Publikum, das doch etwas zahlreicher hätte sein dürfen.