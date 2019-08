Ein Defekt lässt das Abwasser der Raststätte Aichen in der freien Natur versickern. Die Polizei prüft, ob die Betreiber vorsätzlich gehandelt haben. Ein widerlicher Geruch dringt in die Nase: die grün-bräunliche Brühe stinkt nach Fäkalien. Diese Kloake fließt bei Nellingen-Aichen in einem Kanal unter der A 8 und der ICE-Neubaustrecke hindurch, unterquert einen neu angelegten Feldweg und versickert schließlich ungeklärt in einer zwei Met...