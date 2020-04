Weniger Luftverschmutzung in China, vermehrte Sichtungen von Delfine in italienischen Häfen und an gesperrten Stränden in Brasilien schlüpfen ungewöhnliche viele Meeresschildkröten: Kurzfristig scheint sich die Corona-Pandemie positiv auf das Klima und die Tierwelt auszuwirken....