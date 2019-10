Ausgerechnet in der Stadt finden bedrohte Tierarten Zuflucht, meint der Zoologe Prof. Josef Reichholf. Auch Flugplätze seien solche Rückzugsorte. „Wenn ich meinen Besuchern eine Feldlerche zeigen will, dann muss ich in Bayern an den Münchner Flughafen“, sagte Reichholf kürzlich in der Blaube...