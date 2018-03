Straßenbau Umfahrungen werden von 2025 an geplant

Umfahrungen werden von 2025 an geplant

Alb-Donau-Kreis / Thomas Steibadler

An der Bundesstraße 10 sind es die Ortsumfahrungen von Amstetten und von Lonsee-Urspring, an der Bundesstraße 311 die Umfahrungen von Obermarchtal und von Ehingen-Deppenhausen: Im Bundesverkehrswegeplan 2030 stehen diese Projekte in der Rubrik „vordringlicher Bedarf“. Im Klartext bedeutet dies: Mit der Planung der Vorhaben wird frühestens im Jahr 2025 begonnen. Das geht aus der Umsetzungskonzeption hervor, die das baden-württembergische Verkehrsministerium jetzt vorgelegt hat.

Grundlage der Konzeption seien „objektive, nachvollziehbare und transparente Kriterien“, sagte Minister Winfried Hermann (Grüne). Eine Einschätzung, die der Lonseer Bürgermeister Jochen Ogger teilt, der daher auch mit der zeitlichen Planung des Ministeriums einverstanden ist. Überrascht habe ihn aber, dass das Verkehrsministerium die Umfahrungen von Urspring und von Amstetten als ein großes Projekt betrachte.

Nun müsse geklärt werden, wie dieses auf 78,3 Millionen Euro veranschlagte Vorhaben verwirklicht werden könne. Die Gemeinde Amstetten fordert (wie berichtet) einen Tunnel statt einer westlichen Umfahrung, die das planende Regierungspräsidium Tübingen vorgeschlagen hat. Auch in Lonsee ist man mit dem bisherigen Trassen-Vorschlag des RP nicht zufrieden: Im Unterschied zur Behörde fordert die Gemeinde eine Westumfahrung von Urspring.

Nicht einverstanden mit dem Zeitplan des Ministeriums sind die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (SPD) und der Landtagsabgeordnte Manuel Hagel (CDU). „Das darf nicht das letzte Wort sein“, heißt es in einer Mitteilung Hagels. Es sei Sache des Ministers für eine schnellere Planung zu sorgen. Hilde Mattheis fordert, dass „mindestens zwei“ der gegannten Vorhaben im Alb-Donau-Kreis vor dem Jahr 2025 angegangen werden.