Gesang Umbruch bei vielen Chören

Für fünf Chöre in der Region stehen teils einschneidende Veränderungen an. Der Grund ist, dass die Dirigenten aufhören. So hat Hellmut Stolz dem Merklinger Liederkranz bereits den Rücken gekehrt. Er beendete die Chorleitung dort nach dem Karfreitagskonzert. Der Gemischte Chor und der Song Circle stehen damit ohne Leiter da. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer neuen Chorleiterin gestaltet sich schwierig. Auch Christian Vogt vom Gemischten Chor Suppingen hat angekündigt, zum Jahresende aufzuhören. Bis dahin will er zwar noch „so richtig Gas geben“, wie Vorsitzender Walter Strohm sagt, doch was danach ist, ist offen.

Dieses Damoklesschwert schwebt außerdem über dem Männerchor Liederkranz aus Nellingen und dem Gesangverein Frohsinn Laichingen. Beide Chöre leitet Hellmut Stolz, der jedoch jetzt schon angab, diese nur noch 2019 leiten zu wollen. Ein Chorleiterwechsel hat noch andere Auswirkungen: Er ist oft Anlass für betagte Sängerinnen und Sänger, den Chor zu verlassen. Nicht jeder Sänger ist bereit, sich auf eine neue Chorleitung und möglicherweise neue Strukturen einzulassen. Andere ringen schon länger mit dem Gedanken aufzuhören und packen die Gelegenheit beim Schopf, um ihr Vorhaben umzusetzen.

Das wissen die Vereine nur zu genau. Je nach Altersstruktur kann das dazu führen, dass die Chöre nicht mehr ausreichend mit Sängern besetzt sind, um Auftritte und Konzerte meistern zu können. Vorsitzender Georg Knehr vom Nellinger Liederkranz weiß davon ein – sprichwörtliches – Lied zu singen: „Wir haben einen äußerst hohen Altersdurchschnitt und in den vergangenen Jahren kaum Nachwuchs anwerben können. Mindestens einer unserer derzeit 23 aktiven Sänger hat schon seinen Austritt angekündigt, wenn Hellmut Stolz geht. Im Grunde resigniert man da schon.“ Wenigstens zehn neue Sänger müsste der Chor haben, meint er, damit es sich lohnt, einen neuen, professionellen Chorleiter zu engagieren. Denn die verlangen mittlerweile ordentliche Honorare, was zu hohen Fixkosten der Vereine führt.

Im Chorverband Ulm, dem der Liederkranz angehört, haben allein in diesem Jahr schon einige Chöre wegen dieser Problematik aufgehört, sagt Knehr. Auch der Gemischte Chor in Suppingen kämpft mit mangelndem Nachwuchs bei hohem Altersdurchschnitt in den eigenen Chorreihen. Zwar setzt sich der Vorstand dort noch nicht aktiv mit dem Thema auseinander, noch sind viele Auftritte zu bewältigen, doch Walter Strohm weiß auch: „Wir legen den Fokus auf Qualität, die kostet Geld. Daher ist es fraglich, ob wir alle Hebel in Bewegung setzen für eine neue Chorleitung, oder vielmehr zurückfahren, sollten einige Sänger austreten.“ Das hieße dann vielleicht weniger Auftritte im Jahr, oder die übrig bleibenden Sänger in den aktuellen Projektchor integrieren und den ausbauen? Alles sei möglich, meint Strohm, der nach den Sommerferien bei den Mitgliedern abklären möchte, wie sie sich zum Chor stellen. Erst dann werde der Vorstand weiter planen können. „Vorher machen wir diese Baustelle nicht auf.“

Noch zwei Jahre?

Auch der Frohsinn Laichingen will sich vorerst nicht mit dem Gedanken befassen. Vorsitzende Elke Tuchnowski hofft, dass sich Hellmut Stolz überreden lässt, wenigstens zwei weitere Jahre anzuhängen und so auch die Chormitglieder halten zu können. „2021 feiert der Frohsinn 150-jähriges Bestehen. Ich würde es schön finden, wenn er da noch dabei wäre.“ Der Frohsinn arbeitet derweil aktiv daran, den Verein auch bei möglichen strukturellen Veränderungen am Leben halten zu können: Das Frauenchorensemble aCHORd und der Kinderchor erfreuen sich derzeit guten Zulaufs, weiß die Vorsitzende.

Für den Merklinger Liederkranz sind zumindest die Proben für die Jahresfeier im nächsten Jahr gesichert, sagt Vorsitzender Udo Forberger. Der Verein tut sich schwer, eine neue Chorleitung zu finden, ist der Chor doch, wie in Suppingen und Berghülen auch, mit vielen Auftritten ins Dorfleben integriert. „Das macht nicht jeder Chorleiter mit.“ Die schwierige Phase ohne Chorleitung hat der Berghüler Chor Harmonie hinter sich. Nachdem Gerhard Klöble den Chor im März 2017 verlassen und man sich aus den eigenen Reihen beholfen hat, ist seit Oktober Katja Kaufmann Dirigentin. Jedoch probt sie nur alle zwei Wochen. Auch hier ist also noch nicht alles ganz rund. „Aber wir sind sehr zufrieden, wir sind voll in den Proben zu einem Musical“, sagt Interimschorleiterin Astrid Schmid.