Verkehr Umbaupläne für Westerstetter Ortseingang

Westerstetten / Klaus Müller

Ein Kreisverkehr soll den Verkehr auf der Kreisstraße 7402 am Ortseingang von Westerstetten verlangsamen und als Wendemöglichkeit für Linienbusse dienen. Ferner werden zwei Bushaltestellen angelegt. Dieses mit dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium Tübingen abgesprochene Vorhaben soll im Frühjahr 2020 umgesetzt werden. Einstimmig hat sich der Westerstetter Gemeinderat dafür ausgesprochen. An der Detailplanung seien die Anwohner der Gebiete Krähberg und Brunnenhalde zu beteiligen, merkte Gemeinderatin Traude Unseld an. Laut Roland Schmuck vom Ingenieurbüro Wassermüller kostet der Straßenumbau voraussichtlich 480 000 Euro, die Bushaltestellen sind auf 270 000 Euro veranschlagt. Die Gemeinde werde beim Land Zuschüsse von insgesamt 350 000 Euro beantragen, sagte Bürgermeister Alexander Bourke. Zudem müssten noch Grundstückverhandlungen geführt werden. „Und wenn die nicht klappen?“, fragte Michael Jäckl. Bourke: „„Dann gibt es keinen Kreisverkehr, und aus der ganzen Sache wird nichts.“