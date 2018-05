Beimerstetten Umbau des Bahnhofs beginnt erst Ende 2020

Beimerstetten / Thomas Steibadler

Die Planung ist schon längst fertig, die Verwirklichung lässt aber weiter auf sich warten: Auch in diesem Jahr wird es nichts mehr mit dem Umbau des Bahnhofs in Beimerstetten. Die Deutsche Bahn geht inzwischen davon aus, dass mit den Arbeiten erst Ende 2020 begonnen werden kann. Das geht aus einer Antwort des baden-württembergischen Verkehrsministeriums auf eine Anfrage des Ulmer Landtagsabgeordneten Jürgen Filius (Grüne) hervor und wird auch von einer Bahn-Sprecherin in Stuttgart bestätigt. Demnach hat die Bahn mit dem gleichen Problem zu kämpfen wie viele Kommunen: Baufirmen interessieren sich nicht für den Auftrag.

Für den Bau eines neuen Mittelbahnsteigs zwischen den Gleisen 2 und 3 müssen diese verschwenkt und deshalb die Oberleitungen versetzt werden. Die Arbeiten sind der Bahn zufolge im Oktober 2017 ausgeschrieben worden und sollten Mitte Februar beginnen. Die Ausschreibung hatte allerdings kein Angebot zur Folge. Es folgte eine zweite Ausschreibung mit dem gleichen ernüchternden Ergebnis. Damit war der ursprüngliche Zeitplan mit einer Inbetriebnahme im Dezember 2019 endgültig geplatzt.

Für die Verschiebung des Baubeginns auf Ende 2020 macht die Bahn „baubetriebliche Gründe“ geltend. Die Unternehmenssprecherin: „Eine frühere Ausführung des Projektes ist durch bereits geplante Baumaßnahmen auf der Strecke Stuttgart–Ulm leider nicht möglich.“

„Das war fast absehbar“, sagt der Beimerstetter Bürgermeister Andreas Haas. Trotzdem setze die Verspätung der Bahn die Gemeinde unter einen gewissen Druck. „Dadurch verschieben sich unsere Investitionen.“ Die Kommune plant die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, kann damit aber erst nach Abschluss der Arbeiten der Bahn beginnen. Und weil sich das Sanierungsgebiet „Ortskern“ bis zum Bahnhof erstreckt, rechnet Haas mit Zuschüssen von Land und Bund. Allerdings läuft die Anerkennung als Sanierungsgebiet im April 2020 aus. „Jetzt müssen wir schauen, dass wir noch eine Verlängerung bekommen“, sagt Haas.

Zum geplanten Umbau gehört außer dem genannten Mittelbahnsteig mit der Gleisverschwenkung der Neubau des so genannten Hausbahnsteigs an Gleis 1. Um zum Mittelbahnsteig zu gelangen, wird eine Fußgängerunterführung gebaut. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Bahn voraussichtlich auf etwa 5,7 Millionen Euro, die Bauzeit beträgt ungefähr zwei Jahre.