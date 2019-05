Im Alb-Donau-Kreis sind wieder rund 40 Uhus heimisch. Die Vögel haben gebrütet, nun bekommen die Jungtiere Ringe.

Der Uhu fühlt sich wohl in der Region. Vor allem im Blau- und Achtal klappt es wieder prima mit dem Brut­geschäft, inzwischen ist der Jagdvogel im Alb-Donau-Kreis wieder mit rund 40 Exemplaren vertreten – sein Bestand ist damit nicht mehr gefährdet. Dabei galten die Tiere in den 1970er Jahren in Deutschland als ausgerottet. Dass sich der Uhu-Bestand erholt, ist unter anderem Andreas Buck und seinen Mitstreitern vom Nabu Blaubeuren zu verdanken: Der Vorsitzende der Ortsgruppe kümmert sich um den Schutz und die Erfassung von Wanderfalke und Uhu in der Region. Die Naturschützer zählen die Brutpaare, kontrollieren die Nester und beringen die Jungtiere.

Elstern und Raben „hassen“ auf den Uhu

Das Brutgeschäft des Uhu, der weltweit größten Eulenart, läuft derzeit auf Hochtouren. Am Bruckfels bei Weiler brütet schon seit Jahren ein Paar, und Andreas Buck will mit seinem jugendlichen Helfer Hannes Brand eventuell vorhandene Jungtiere beringen. Am Bruckfels schreien und fliegen Elstern und Raben aufgeregt umher. „Das sieht gut aus, dann ist der Uhu nicht weit“, meint Buck. Denn die anderen Vögel fliegen Scheinangriffe auf den nächtlichen Räuber, in Fachkreisen ein bekanntes Verhalten: Sie „hassen“ auf den Uhu, wie es in der Fachsprache heißt.

Die beiden Beringer wollen sich vom Felsen oberhalb der Nisthöhle abseilen, um einen Blick in die Kinderstube der Uhu-Familie werfen zu können. Als Buck in die Nähe der Höhle kommt, fliegt ein Elterntier lautlos auf und verschwindet im Wald. Buck hat dieses Jahr bereits ein Dutzend junger Uhus beringt. „Das Hinkommen ist oft das größte Problem“, sagt der Naturschützer. Die Uhus brüten vorzugsweise in geschützten Löchern und Spalten am Felsen oder in Steinbrüchen. Nistmaterial benötigen sie nicht.

Von Schelklingen bis nach Blaustein, dem Ach- und Blautal entlang, liegen durchgängig die Reviere des Uhus. „Am Wasser sind sie gerne, da gibt es leichte Beute, wie die Bisamratte oder Blässhühner“, weiß der Fachmann.

Uhu nur selten zu sehen

Zu Gesicht bekommt man die Tiere nur selten, da sie nacht­aktiv sind und vorzugsweise in der Abend- und Morgendämmerung jagen. Mit ihrem dreidimensionalen Gehör entgeht ihnen kein noch so leises Geräusch. Sie sind keine Kostverächter, ihre Speisetafel ist mit rund 130 Arten reich gedeckt. „Von der Maus bis zum Jungfuchs ist alles dabei. Der Uhu nimmt, was er kriegen kann. Auch Raben, Tauben, Elstern oder Turmfalken“, erklärt Buck. Er wirft einen Blick in die Nisthöhle am Bruckfels, dann die gute Nachricht: Sie ist von drei Jungtieren bewohnt. Ein guter Brut­erfolg, maximal können es bis zu vier Küken sein. 40 Prozent der Jungtiere überleben die ersten zwei Jahre nicht. Strommasten, Straßen oder die Eisenbahn werden ihnen zum Verhängnis. „Die jagen knapp über dem Boden“, sagt der Experte. Ein Uhu-Küken nimmt Andreas Buck in seinen Rucksack und seilt sich bis zum Fuß des Felsen ab. Normalerweise beringt er in der Nisthöhle, heute macht er eine Ausnahme.

Uhu-Babys mit grauem Flaumkleid

Das weibliche Jungtier ist schon überraschend groß. Buck schätzt es auf viereinhalb Wochen, was am Gefieder zu sehen ist. Die Federn an den Flügeln haben sich schon ein gutes Stück durch die Federkiele geschoben. Ansonsten hat das Vogelküken noch sein graues Flaumkleid. Das Jungtier verfügt über beeindruckende Krallen. Es wird von Buck routiniert an den Beinen gehalten und bleibt ganz ruhig. Die großen gelb-orangenen Augen blicken neugierig in die Welt.

Der 17-jährige Hannes aus der Nabu-Jugendgruppe hat sich ebenfalls bis zur Bruthöhle abgeseilt und ruft: „Heute hat es schon Igel gegeben“. Er wirft eine leer gefressene, stachelige Igelhaut herunter. „Der Uhu dreht den Igel rum und frisst ihn wie einen Döner“, scherzt Buck. Der Geruch in der Nisthöhle sei nicht gerade angenehm, berichten die beiden. Das Jungtier wird beringt, die Nummer des Rings in einem Buch vermerkt und an die Vogelwarte in Radolfzell gemeldet. „So kann beim Auffinden gegebenenfalls alles zurückverfolgt werden. Woher der Vogel stammt und wie alt er ist“, erläutert Buck.

Uhus seit den 1970ern unter Schutz

Nachdem Uhus in Deutschland ausgerottet waren, wurden sie in den 1970er Jahren unter Schutz gestellt und aus dem Jagdrecht herausgenommen wurden. „Vorher wurden sie abgeschossen oder die Jungen sind aus dem Nest genommen worden und als Lockvögel zur Hüttenjagd verwendet worden“, erläutert der Experte. Die zwei anderen Jungtiere beringen die Naturschützer in der Nisthöhle, bevor sie das dritte Tier wieder dort absetzen. Es wird seinen Geschwistern von seinem Ausflug jede Menge zu erzählen haben.

