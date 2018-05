Hilfsdienst Übungsunfälle mit Panzer

Dornstadt / Von Joachim Lenk

Der knapp 45 Tonnen schwere Bergepanzer brettert mit fast 60 Sachen über die Piste. In einer Rechtskurve taucht plötzlich ein Pkw auf. Obwohl der Panzerfahrer sofort eine Vollbremsung hinlegt, erwischt das Kettenfahrzeug den silberfarbenen Saab, drückt die Beifahrerseite komplett ein. Am Panzer ist nur ein kleiner Kratzer zu sehen.

Wenige Minuten später trifft auf dem Bundeswehr-Standortübungsplatz bei Dornstadt die Feuerwehr ein. Nicht die aus Dornstadt, auch nicht die der Bundeswehr, sondern die aus dem etwa 30 Kilometer entfernten Geislingen – und das hat seinen Grund: Das in der Dornstadter Rommel-Kaserne beheimatete Kraftfahrausbildungszentrum bildet seit vier Jahrzehnten Soldaten auf gepanzerten Fahrzeugen aus. Die Soldaten absolvieren ihre Schulungen im Simulator und auf öffentlichen Straßen im Umkreis von 40 Kilometern.

Eine Strecke führt die Soldaten regelmäßig von Dornstadt nach Geislingen über die abschüssige Türkheimer Steige. Dort sind Ende der 1960er-Jahre, Anfang der 1970er-Jahre einige US-Panzer schwer verunglückt. Nun fahren auf der Landesstraße 1230 zwar keine schweren Panzer mehr – weder der US Army noch der Bundeswehr –, sondern gepanzerte Transportkraftfahrzeuge vom Typ Boxer.

Die bringen aber auch 35 Tonnen auf die Waage und können eines Tages verunglücken, weiß Uwe Zettler. Der Oberstleutnant der Reserve war in den 1970er Jahren in Dornstadt stationiert und ist über den Fanfarenzug mit der Geislinger Feuerwehr verbunden. Auf seine Frage, ob die Kameraden wüssten, wie man ein gepanzertes Fahrzeug nach einem Unfall öffnen könne, bekam er nur Kopfschütteln und Achselzucken zur Antwort. Grund für den ehemaligen Offizier, Kontakt zur Fahrschule in Dornstadt aufzunehmen. Deren Leiter, Hauptmann Gerold Huber war, von der Idee einer zivil-militärischen Gemeinschaftsübung begeistert.

Etwa 30 Männer und eine Frau der Geislinger Feuerwehr unter der Führung des stellvertretenden Gesamtkommandanten Andreas Baumholzer folgten der Einladung nach Dornstadt. Außerdem einige ehemalige Soldaten aus der Region und der SPD-Landtagsabgeordnete Sascha Binder. In der Kaserne durften die Gäste zunächst einen „Boxer“ unter die Lupe nehmen, Stabsfeldwebel Chris Neiß erklärte ihnen das gepanzerte Transportfahrzeug. Und er zeigte, wie man den olivgrünen Radpanzer im Falle eines Falles knackt. Wenn er zum Beispiel auf dem Kopf liegt und sich die Mannschaft nicht selbst befreien kann. Aus Gründen der Geheimhaltung darf dieses Vorgehen allerdings nicht beschrieben werden.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen folgte die Übungspraxis mit Bergepanzer und dem silbernen Saab. Mit Hilfe von hydraulischem Schneider und Spreizer befreiten die Feuerwehrleute zwei „Verletzte“ aus dem Wrack des Pkw.

Bei der nächsten Übung zog der Bergepanzer einen Ford Fiesta hinter sich her. Als der Fahrer scharf abbremste rutschte der Personenwagen unter das Heck des Panzers. Von dem blauen Kleinwagen blieb nur ein Trümmerhaufen übrig. Ich hätte nie gedacht, dass so ein schwerer Panzer so einen kurzen Bremsweg hat“, sagte ein verblüffter Sascha Binder. In Zukunft, so der Landtagsabgeordnete, werde er einen entsprechenden Abstand halten, wenn so ein Ungetüm vor ihm auf der Straße fährt.