Hilfsdienst Übungsunfälle mit Panzer

Weitere Wehren willkommen

Empfehlung Als „sehr informativ und wichtig“ bezeichnet Andreas Baumholzer von der Geislinger Feuerwehr die Panzer-Übung in Dornstadt. Jetzt wisse man, was zu tun ist, wenn ein gepanzertes Fahrzeug verunglücke. Er empfehle den Feuerwehrkameraden in Langenau, Merklingen, Ehingen, Dornstadt und Oberdischingen, wo die „Boxer“ auch regelmäßig unterwegs sind, ebenfalls an so einer „Lehrstunde“ teilzunehmen. Hauptmann Gerold Huber: „Sie sind herzlich willkommen.“