Straßenbau Überrascht von hohen Baupreisen

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Die derzeitige gute Auslastung im Baugewerbe spiegelt sich in den laufenden Ausschreibungen der Stadt Laichingen. Bauamtsleiter Günter Hascher berichtete am Ratstisch von den Submissionen für die Maier- und Schulstraße sowie für die Rad- und Kirchstraße. Es ist jeweils nur ein Angebot eingegangen. Das für Maier- und Schulstraße wies einen um 128 Prozent höheren Preis auf als in der Kostenkalkulation. Haschers Rückfrage beim Unternehmen ergab, dass der Preis bewusst so hoch angesetzt ist, weil es der Firma nicht wichtig sei, den Auftrag zu erhalten. Die Verwaltung schlägt nun vor, die öffentliche Ausschreibung „Maier-/Schulstraße“ aufzuheben. „2,28 Millionen Euro, das ist unmöglich zu finanzieren“, sagte Hascher. Ebenso will die Stadt auf weitere Ausschreibungen für diese Straßenbereiche, selbst in beschränkter Weise, verzichten. Dagegen sollen Firmen im „freihändigen Verfahren“ direkt kontaktiert werden. Darüber muss das Gremium in der Aprilsitzung befinden. Zudem sollen die Arbeiten in der Rad- und Kirchstraße in der Sitzung zum abgegebenen Angebotspreis, der mit 888 000 Euro im Rahmen liegt, vergeben werden.

Bewährte Firmen im Boot

Als weitere Konsequenz der Auslastung im Tief- und Straßenbau hat die Verwaltung die anstehenden, im Haushalt festgelegten Straßenunterhaltsarbeiten zum Angebotspreis von 345 000 Euro sowie Bauarbeiten auf Feldwegen mit Kosten von 155 000 Euro im Eilentscheid an jene Firmen vergeben, die bereits im Vorjahr in Laichingen arbeiteten. Die Kosten bewegen sich im Rahmen der Planung und beinhalten lediglich eine drei- und fünfprozentige Preissteigerungsrate. Hascher zufolge entsprechen die Kosten für Straßensanierungen dem Angebot des zweitgünstigsten Bieters vom Vorjahr, bei den Kosten für die Feldwege bleibe man sogar darunter.