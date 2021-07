Hochwasser und kein Ende: Den ganzen Tag über waren Feuerwehren am Freitag im Alb-Donau-Kreis gefordert. Der nächtliche Dauerregen hatte schon in den Morgenstunden kleine Bäche zu reißenden Flüssen anschwellen lassen und Straßen überflutet. Am Nachmittag sorgte eine zweite Welle erneut f...