Tradition Über 190 Stände bei Pfingstmarkt

Laichingen / mp

Der Pfingsmarkt in Laichingen hat eine lange Tradition. Er ist seit 1788 verbürgt. Am Pfingstmontag, 21. Mai, ist es in diesem Jahr wieder soweit. von 8 bis 18 Uhr bieten über 190 Händler an Ständen ihre Waren an. Besucher finden ein bunt gemischtes Angebot an frischem Obst und Gemüse, Früchten, Blumen und Pflanzen sowie Süßigkeiten und Spezialitäten. Auf dem Krämermarkt gibt es ein reichhaltiges Angebot an Textilien, Dekoartikeln, Haushaltswaren, selbstgefertigter Ware und Schmuck.

An verschiedenen Imbiss-Ständen können sich Marktbesucher stärken. Für die Kleinen gibt es bei der Stadtbücherei sowie am Marktplatz ein Kinderkarussell und eine Mini-Eisenbahn. Auf dem Zentralparkplatz findet dieses Jahr wieder der traditionelle Tiermarkt statt. Tierauftrieb ist nur aus staatlich anerkannten Tbc- und brucellosefreien Beständen in der Zeit von 7 Uhr bis 8 Uhr gestattet. Später ankommende Tiere werden nicht mehr zugelassen. Spätestens um 12 Uhr müssen alle angebotenen und verkauften Tiere vom Tiermarkt­gelände abgetrieben sein.

Verkehrsregelung geändert

Wegen des Marktes muss auch im Stadtkern die Verkehrsregelung geändert werden. Nur Einbahnverkehr ist zugelassen in der Schulstraße ab der Westerheimer Straße zur Feldstetter Straße und in die Mohrengasse. Zur Sicherung des fließenden Verkehrs werden auf den Umleitungsstrecken Halteverbote angeordnet.

Außerdem dürfen auf den Straßen und Gehwegen innerhalb des Marktgebiets sowie auf dem zentralen Parkplatz und den Parkplätzen am Alten Rathaus ab Sonntagabend keine Fahrzeuge mehr geparkt werden. Anlieger der Umleitungsstrecken am Rande des Marktgebiets sollen auch keine Fahrzeuge auf den Straßenabschnitten abzustellen, die mit Halte- und Parkverboten belegt sind.

Autos zu Hause lassen

Um der zu erwartenden Parkplatznot rund um den Markt entgegenzuwirken, bittet die Stadtverwaltung Marktbesucher aus Laichingen, ihre Fahrzeuge zu Hause zu lassen.