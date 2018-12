Verein TSV Dietenheim sucht neuen Pächter

Dietenheim / Beate Reuter-Manz

Ob die TSV-Gastsätte künftig noch „Wolpertinger“ heißt? Den Namen hatte vor acht Jahren der neue Pächter auf Anraten eines im medialen Geschäft verwurzelten Freundes mitgebracht. Spätestens zum 31. Juli 2019 verlässt Bernd Hatzinger das Vereinsheim beim Fußballplatz in Dietenheim. Sollte früher ein Nachpächter gefunden werden, bricht der Restaurantfachmann und Koch zusammen mit seiner Familie schon früher die Zelte ab. Er übernimmt im acht Kilometer entfernten Obenhauser Ortsteil Dietershofen das Speiselokal „Hirsch“.

Dort könne er sich verwirklichen, teilte der 35-Jährige der SÜDWEST PRESSE auf Anfrage mit. Er setze auf Qualität bei seinen Speisen, die dann auch einen angemessenen Preis kosten dürften. „Wir machen alles selber. Fertigprodukte kommen nicht auf den Tisch.“ Das sei auch seine Maxime in Dietenheim gewesen, zuletzt aber von den TSV-Verantwortlichen nicht mehr gewünscht worden: „Man will kein Speiselokal, sondern ein Sportheim.“ Letztlich ausschlaggebend für seine Kündigung sei aber die Erhöhung der Pacht gewesen. „Bei einer guten deutschen Küche mit geringer Gewinnspanne ist das einfach nicht mehr tragbar.“ Die TSV-Verantwortlichen halten die Pacht für angemessen. „Wir haben nicht erhöht, sondern sind nach jahrelanger Ermäßigung zur eigentlichen Pacht zurückgekehrt“, betont Waldemar Gorzel auf Nachfrage. Er räumt ein, dass die Ziele über die Zukunft der Vereinsgaststätte in vielen Punkten auseinandergingen. „Die TSV-Vorstandschaft ist bemüht, der Gaststätte ihren ursprünglichen Charakter durch einen neuen Pächter wieder zurückzugeben“, heißt es in einer Stellungnahme.