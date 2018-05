Event Trigema-Chef Grupp fliegt mit dem Hubschrauber ein

Das Forschungsprojekt läuft im Juni aus

Der Zeitplan Die Messen „Dietenheim zieht an“ und „Handwerk zieht an“ auf dem Schulgelände sowie vor und in der Stadthalle beginnen am Sonntag, 10. Juni, um 10 Uhr und enden gegen 17 Uhr.

Das Symposium Die Publikumsveranstaltung in der Stadthalle bestreiten Wolfgang Grupp, der auf Werte in der Unternehmensführung eingeht. „Online-Verkauf für nachhaltige Anbieter – ein Widerspruch?“ fragt danach Mimi Sewaldski vom Onlineshop Avocadostore. Was Verbrauchern eine „ökofaire Textilproduktion“ bringt, erfährt man von Matthias Hebeler von der Firma Brain­­shirt. Das Symposium beginnt um 14 Uhr mit einem Grußwort von Umweltminister Franz Untersteller. Ende wird gegen 16.30 Uhr sein.

Das Forschungsprojekt Die Messe „Dietenheim zieht an“ entstand aus dem vom Land geförderten Projekt „Nachhaltige Transformation der Textilwirtschaft am Standort Dietenheim“. Mit diesem so genannten Reallabor wollen die Forscher der Universität Ulm und der Hochschule Reutlingen unter Einbeziehung der Bevölkerung zukunftsfähige Lösungen erarbeiten. Das Forschungsprojekt läuft zum Juni aus.