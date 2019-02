Donautalbahn Ulm–Sigmaringen Triebwagen fehlen, die Züge sind voll

Alb-Donau-Kreis / Thomas Steibadler

Der Deutschen Bahn gehen die Diesel-Triebwagen aus. Wie der Konzern kürzlich mitgeteilt hat, stehen der Tochtergesellschaft Zug-Bus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) kurzfristig 20 Triebwagen der Baureihe VT 650 nicht zur Verfügung. Die Fahrzeuge müssen auf mögliche Getriebeschäden überprüft werden. Dadurch fehlt der RAB ein Viertel der Triebwagen dieser Baureihe. Die Bahn hat deshalb auf den Strecken Memmingen–Kißlegg–Lindau und Kißlegg–Aulendorf den Zugverkehr eingestellt. Dort fahren bis auf weiteres Busse. Zwischen Biberach und Schemmerberg fahren so genannte Verstärkerbusse, um ausfallende Züge zu ersetzen (wir berichteten in der Südwestumschau).

Der Mangel an funktionierenden Triebwagen wirkt sich auch auf anderen Strecken aus. Wie ein Bahn-Sprecher auf Nachfrage bestätigt, ist auch die Donautalbahn Ulm–Sigmaringen betroffen. Bei überlasteten Verbindungen zu den Hauptverkehrszeiten könnten deshalb keine Verstärkerzüge eingesetzt werden. Zudem seien in jüngster Vergangenheit einige Triebwagen der Baureihe 612 ausgefallen. Darunter hätten vor allem die Fahrgäste in den Morgenstunden zu leiden gehabt: Statt zwei Fahrzeugen stand nur eines zur Verfügung.

Ein Pendler aus Rottenacker berichtet von untragbaren Zuständen. Die Regionalbahnen zwischen Ulm und Munderkingen seien „gnadenlos überfüllt“, vor allem die Züge, die um 15.36 und um 16.34 Uhr in Ulm abfahren. Fahrgäste, die aussteigen wollen, hätten Schwierigkeiten, den Zug zu verlassen. An die Mitnahme von Kinderwagen oder Fahrrädern sei nicht zu denken.

Probleme schon im Herbst

Bereits im vergangenen Herbst hatte sich der Berufspendler, wie andere Kunden auch, bei der Bahn über verspätete und ausfallende Züge beschwert. Unter anderen berichtet er von einem Vorfall am 18. Oktober: Der Zug nach Hause habe über eine Stunde in Herrlingen warten müssen, weil der Gegenzug wegen einer defekten Tür die Strecke blockierte. Zunächst habe es geheißen, sein Zug müsse zurück nach Ulm, dann habe das defekte Fahrzeug doch die Strecke freigemacht.

Es werde wohl drei Wochen dauern, bis die Triebwagen der Reihe VT 650 alle überprüft sind, teilt die Bahn mit. Die Arbeiten werden in den Reparaturwerken in Ulm und in Tübingen ausgeführt. In Ulm werden auch drei kaputte VT-612-Wagen repariert. Sie sollen schnellstmöglich wieder einsatzfähig sein.