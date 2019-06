Ein totes Jungtier in Langenau hat im Internet für Diskussionen gesorgt: Auch Feldschütz Sven Ehret ist sich nicht ganz sicher, was die Todesursache war.

Einen traurigen Anblick hat Irfan Görnü am Montagfrüh in Langenau mit dem Smartphone festgehalten. Der 45-jährige Vöhringer war als Fahrer des Naubusses in der Klinkentorgasse unterwegs, als er plötzlich am Straßenrand einen toten Jung-Storch entdeckte. Das habe ihn traurig gemacht, erzählt Görnü im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE. Zumal er sich in den vergangenen Wochen über die „tollen Tiere“ und deren überaus große Population in der Naustadt sehr gefreut habe. Das Foto postete Görnü in einer Facebook-Gruppe, um eine Idee ins Spiel zu bringen. Warum sollte man nicht – wie zum Beispiel auch bei Fröschen – Schilder für Autofahrer aufstellen, um diese für die Störche zu sensibilisieren? Denn: „Ich bin mir sicher: Das Storchen-Baby wurde überfahren“, stellt Görnü klar.

Im Internet sahen dies einige Nutzer anders. Neben Trauer-Bekundungen hielten manche einen Zusammenstoß für unwahrscheinlich: „Wenn da ein Auto drüber gefahren wäre, würde das ganz anders ausschauen.“ Viele vermuteten einen Sturz vom Dach. Auch Ironisches gab’s zu lesen: „Wir haben hier ja richtige Kriminaltechniker am Start, dass sie anhand eines Bildes sehen dass das Baby definitiv durch den Sturz gestorben ist.“

Tier war „gut genährt“

Einer, der das tote Tier tatsächlich in Augenschein genommen hat, nachdem es der Bauhof „aufgeräumt“ hatte, ist der Langenauer Feldschütz. Auch er könne nur spekulieren, was die Todesursache gewesen sei, sagt Sven Ehret. Der Umstand jedoch, dass das Jungtier „gut genährt“ gewesen sei, lasse es unwahrscheinlich erscheinen, dass die Eltern es aus dem Nest geschubst hätten. Dies komme öfters vor. Etwa, wenn Störche zu wenig Futter finden und fürchten, ihren Nachwuchs nicht durchzubekommen. In der Klinkentorgasse waren in dem Nest laut Ehret zwei Babys. Das zweite sei anscheinend wohlauf. Ehret geht davon aus, dass das tote Tier womöglich „zu tapsig“ war und aus dem Nest fiel. „Die Flügel waren noch relativ kurz“, schiebt der Feldschütz nach. Den Sturz abzufangen, sei so wohl nicht möglich gewesen. Ob zusätzlich ein Auto das Tier erfasst hat, könne er nicht sagen. Auch wenn es fast danach aussehe.

Von Schildern jedenfalls hält Ehret wenig. Gerade in der Klinkentorgasse Ecke Achstraße herrsche viel Verkehr, es seien Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Auf dieses bunte Treiben müssten sich Autofahrer konzentrieren. „Achtung, Storch“-Schilder könnten da womöglich ablenken.

