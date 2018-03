Nachruf Trauer um „Bär von Bellenberg“

Bellenberg / Ingrid Weichsberger

Rudolf Mang habe vor 46 Jahren durch seinen Erfolg bei den Olympischen Spielen in München Bellenberg weltweit bekannt gemacht. Er war und bleibe der „Bär von Bellenberg“. „Wir alle sind sehr erschüttert über seinen plötzlichen Tod“, sagt Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller. Einer der zahlreichen Förderer des jungen Gewichthebers war ihr Vorgänger im Amt, Johann Zeller, der Mang auch den Ehrenbrief der Gemeinde überreichte. „Das ist ein Schock für uns alle“, sagt Wolfgang Schrapp vom Athletiksportverein, der noch vor wenigen Tagen mit dem 67-Jährigen gesprochen hatte. Dieser sei ein „stiller, bescheidener Mensch“ gewesen, der den öffentlichen Trubel abgelehnt habe. „Für unseren Verein war er da, wenn man seine Unterstützung brauchte“, etwa beim Bau der Sporthalle.

An seinen Vereinskameraden erinnert sich der heute 86-jährige Engelbert Nießer gerne. „Ich war einst in derselben Mannschaft wie Rudolf und seine Geschwister.“ Als Mang die Silbermedaille errang, war Nießer in München mit dabei, wie zahlreiche Bellenberger. Er habe es sehr bedauert, dass Mang seine Sport-Karriere mit 24 Jahren aus gesundheitlichen Gründen beenden musste. Sein Verein hieß damals noch Schwerathletik Bellenberg. Dazu gehörte der Rasenkraftsport wie Seilziehen und die Disziplinen Jonglieren, Gewichtheben und Ringen. Engelbert Nießer: „Rudolf Mang war ein super Kamerad. Ich bin geschockt, dass er so plötzlich und ohne jedes vorherige Anzeichen verstorben ist.“