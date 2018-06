Bauen Traditionsgaststätte muss Wohnhäusern weichen

Illerrieden / Michael Seefelder

Für Generationen von Illerriedern gehörte der Gasthof „Zur Brücke“ – von den Einheimischen „Hasen“ genannt – zum gewohnten Ortsbild. Seit Montag laufen nun die Abrissarbeiten an dem Gebäude. Unter den Augen von Passanten, die in diesen Tagen immer wieder Halt machen, um die Mauerreste der Traditionskneipe zu fotografieren, schafft der Bagger nun Platz für zwei Wohnhäuser. Jedes davon werde acht Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern umfassen, sagt Sebastian Hirn, Geschäftsführer der Hirn Immobilien GmbH aus Ulm. Außerdem werde eine Tiefgarage errichtet und eine Arztpraxis finde im Erdgeschoss in einer der Neubauten Platz. Wie Hirn erklärt, werde der vollständige Abriss noch einige Tage dauern, da die Materialien sauber getrennt werden müssten. Baubeginn für die Wohnanlagen sei voraussichtlich Ende Juli oder Anfang August.