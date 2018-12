Entwicklung Tradition und Moderne verbinden

Laichingen / sgk

Thomas Wagner, Chef der Traditionsfirma Pichler, will aus seinem Fabrikgelände einen Wohnpark machen, den „Pichlerpark“. Seine Familie sei in der fünften Generation mit der Jacquardweberei in Laichingen, da sehe er sich verpflichtet, das Unternehmen nicht durch einen Abbruch verschwinden zu lassen, sagt Wagner auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE. Nachdem er 2014 die Weberei habe aufgeben müssen, wolle er mit der Bebauung seines Firmenareals ein „kleines Stück Tradition bewahren“ und keine 08/15-Häuser erstellen“. Der Bauausschuss stimmte bei einer Gegenstimme für das Vorhaben.

Die Tradition bewahren sieht im vorgestellten Bauplan folgendermaßen aus: Die Fabrikfassade und insbesondere die markanten und für den damaligen Fabrikbaustil typischen Sheddächer, sollen erhalten bleiben und in die Neubebauung mit Punkthäusern integriert werden. Das prägnante Wohnhaus der Familie Wagner bleibe ebenfalls erhalten. Mehrere dreigeschossige Gebäude, ein Pool sowie eine Hüle mit viel Grün im parkähnlichen Wohnviertel schwebt dem Bauherrn vor. Die Hüle habe es einst an dieser Stelle tatsächlich gegeben, erinnert sich Wagner, sie soll zugleich zur Versickerung von Regenwasser dienen. Obendrein plant er ein so genanntes „Highlight“, zentral und architektonisch aus dem Parkkomplex herausragend.

Gute Mischung

In den Gebäuden soll Wohnen, aber auch „nicht störendes Gewerbe“ möglich sein – für Bewohner, die sich aus einer guten Mischung zusammensetzen. Wagner hat dazu zahlreiche Ideen: Eine Alters-WG, ein Ärztehaus, ein Fitnesscenter etwa. Ob die rund 60 Wohnungen auch für kleinere Geldbeutel finanzierbar sein werden, darüber müsse er noch nachdenken: „Das wollte der Bürgermeister gerne.“ Wagner verwies auf die Kosten des Vorhabens: „Das ist wesentlich teurer, als Abreißen und neu bauen. Aber unsere große Pichlerfamilie will unsere Tradition weitertragen.“ Es würde demnach ein exklusives Wohn- und Gewerbequartier im Herzen Laichingens entstehen.

Das und der Mix aus historischem und modernem Architekturstil sowie viel Grün gefiel Bürgermeister Klaus Kaufmann und den Mitgliedern des Bauausschusses ausnehmend gut. Da waren sich alle einig. „Das ist eine tolle Sache, aufgelockert und ein schönes, gelungenes Beispiel, alte Bausubstanz zu erhalten und neu zu gestalten. Das wünschen wir uns noch viel mehr in unserer Stadt“, kommentierte Bürgermeister Kaufmann. Städteplanerisch also optimal, doch die Erschließung des Wohnquartiers über die südlich gelegene Hindenburgstraße bereitete einigen Räten Bauchschmerzen.

Hintergrund ist die Tatsche, dass dieser Teil der Hindenburgstraße, von der Schillerstraße im Westen bis zum Laublocher Weg im Osten, nicht voll erschlossen ist. Unter anderem auch deswegen, weil dazu Grunderwerb unter anderem von der Firma Pichler nötig gewesen wäre. Die Straße dort ist schmal und, so sieht es Anton Wenzel, nicht als Tiefgaragenzufahrt geeignet. Ulrich Rößler sprach sich aus eben diesen Gründen klar gegen die Bauvoranfrage aus: „Wir waren uns immer einig, die Hindenburgstraße komplett auszubauen, und wenn ein Vollausbau, dann die ganze Straße. Ich kann dem Vorhaben deshalb nicht zustimmen.“

Flächen abgeben

Für den Pichlerpark, wäre Thomas Wagner jetzt aber bereit, die notwendige Fläche an die Stadt zu verkaufen. Kaufmann appellierte an die Räte, das Projekt deswegen nicht auf Jahre hinaus zu verzögern. Der Ausbau der Hindenburgstraße sei von der Stadt angestrebt. Vorerst habe er kein Bauchweh, die Tiefgaragenzufahrt dort zu machen, wenn der Verkehr in westliche Richtung, die Schillerstraße, geleitet werde. Nicht ganz glücklich waren einige Räte mit dem vom Bauherrn als „Highlight“ angekündigten Zentralbau. „Der fügt sich meines Erachtens nicht wirklich ein, damit kann ich mich nicht anfreunden, auch wenn es als Sonderstellung angekündigt ist“, sagte Rößler. Gisela Steinestel (IGEL) störte sich ebenfalls an diesem zentralen Gebäude, könne sich aber damit anfreunden, „wenn es doch nicht ganz so hoch gebaut wird, wie es hier im Plan eingezeichnet ist“. Dazu hat Wagner ebenfalls bereits Gesprächsbereitschaft angekündigt. Nachdem das Vorhaben auch baurechtlich abgesegnet werden kann, wie Sachbearbeiterin Ellinor Hageloch darlegte, stimmte der Ausschuss mit einer Gegenstimme von Rößler dem Vorhaben zu.