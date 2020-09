Erstmals sind in Deutschland Wildschweine an der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verendet. Die Fälle haben sich zwar in Brandenburg ereignet – aber sie beunruhigen auch die Schweinemäster und -züchter im Alb-Donau-Kreis enorm. Denn schon kurz nachdem der erste Fall gemeldet worden war, stür...