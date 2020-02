„Wir können nicht ausschließen, dass das Pferd geschändet wurde. Deshalb ermitteln wir wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.“ Das sagt Holger Fink, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Am Freitagnachmittag hat eine Pferdebesitzerin die entsprechende Anzeige erstattet: Die Frau habe am Montagnachmittag im Scheidenbereich ihrer Stute einen vier Zentimeter langen Schnitt festgestellt, sagt Fink. Die Nachricht, dass es in einem Erbacher Teilort einen Fall der Pferdeschändung gegeben haben soll, hatte zuvor in sozialen Netzwerken die Runde gemacht. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 15 Uhr.

Ähnlicher Fall im Sommer 2019

Ende Juni 2019 hatte der Stallbesitzer des Reitclubs Bach Schnittwunden bei einer Stute entdeckt, die Besitzerin erstattete Anzeige. In Reiterkreisen kursierten damals ein weiterer Fall aus Öpfingen sowie Verdachtsfälle aus Ersingen und Schemmerhofen.