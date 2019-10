Anfang Februar beginnt am Landgericht Ulm das Berufungsverfahren im Fall des Landwirts aus Merklingen, der mehrfach gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben soll und im März dieses Jahres zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt wurde. Das teilte am Dienstagabend Gerichtssprecher Alexander Spengler mit. Im Februar werden Beweismittel neu vorgebracht, Zeugen erneut gehört und ein neues Urteil gesprochen werden.

Wie im März dieses Jahres berichtet, hatte das Schöffengericht am Amtsgericht Ulm im Urteil gegen den 56-Jährigen das mögliche Strafmaß voll ausgeschöpft. Das Urteil war insofern ein Novum, weil erstmals in der bundesdeutschen Geschichte eine Freiheitsstrafe wegen Tierquälerei in der Massentierhaltung verhängt wurde. Staatsanwaltschaft wie auch die Verteidigung hatten Berufung gegen das Urteil eingereicht. Beide hatten in der Verhandlung Bewährungsstrafen für den 56-Jährigen gefordert.

Tierquälerei in Merklingen einer der „krassesten Fälle“

Richter Oliver Chama sprach in der Urteilsbegründung von einem der „krassesten Fälle“ überhaupt. So seien zwischen den Jahren 2013 bis 2016 etwa 1600 Schweine in dem Mastbetrieb verendet, Ställe wegen Gewinnstrebens massiv überbelegt gewesen. Es sei zu Kannibalismus gekommen, sterbende Schweine seien in Fäkalien gelegen. Einen Stall habe der Landwirt den Behörden jahrelang verschwiegen. Erst die „Soko Tierschutz“ habe die Zustände im Oktober 2016 aufgedeckt. Dessen Gründer, Friedrich Mülln, hatte in dem Prozess als Zeuge ausgesagt.

Für den Prozess sind zwei Tage, 5. und 19. Februar, anberaumt. Sollte einer der Prozessbeteiligten nach der Entscheidung der 1. Kleinen Strafkammer am Landgericht Revision einlegen und wird dem Antrag stattgegeben, kommt der Fall an das Oberlandesgericht Stuttgart – die letzte Instanz.

