Ungewöhnliches Spektakel: Mehr als 50 Störche sammeln sich in Munderkingen. Für eine Menge Aufsehen sorgt in Munderkingen derzeit die große Zahl an Störchen, die sich auf den Dächern von Rathaus, Stadtkirche und anderen Gebäuden einfinden. „So viele hab’ ich noch nie gesehen“, sagt Albert Merkle, der sich seit langem um die Störche rund um Munderkingen kümmert...