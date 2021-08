Freude in Freiburg, Trauer in Blaubeuren: Dort wie hier geht es um Katzen. Im Freiburger Stadtwald hat eine Joggerin drei junge Kätzchen gefunden, die allein und durchnässt am Wegesrand saßen. Sie nahm die Tiere mit, merkte aber bald, dass es sich bei den wilden Kleinen nicht um gewöhnliche Katzen handelt.

Gen-Untersuchung bringt Klarheit

Wie die in Freiburg ansässige Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg berichtet, kon...