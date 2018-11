Landwirtschaft Tiefstreustall genehmigt

Berghülen / Sabine Graser-Kühnle

Die Frage, was denn ein Tiefstreustall sei, beschäftigte die Berghüler Gemeinderäte in der Sitzung am Dienstag. Grund war ein Bauantrag zum Neubau eines eben solchen Stalles mit 2100 Quadratmetern Grundfläche in Treffensbuch. Da der Antrag­steller unter den Besuchern saß, war die Frage rasch geklärt: Im Tiefstreustall hausen die Tiere auf Stroh. Stroh, das so oft aufgehäuft wird, bis es das Gewicht der Tiere nicht mehr trägt. Der Stall wird ausgemistet, neues Stroh eingestreut, der Kreislauf beginnt von Neuem. Antwort erhalten, Räte zufrieden, Einvernehmen einstimmig erteilt. Die Dimensionen der Halle waren nebensächlich, da das Baugesuch des Landwirtes in jedem Fall genehmigungsfähig ist. Aber über die Ausmaße gestaunt haben die Räte dennoch. „Ja, das ist nichts Kleines“, kommentierte Bürgermeister Bernd Mangold.