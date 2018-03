Gasexplosion THW und Rettungshunde üben in Blaubeuren

Blaubeuren / Amrei Groß

Nach einer Gasexplosion in der Blautopf-Schule in Blaubeuren ist die Lage vor Ort chaotisch. Im Gebäude werden mehrere Personen vermisst; sämtliche Zugänge sind durch Trümmer versperrt. Eine Augenzeugin des Geschehens ist in heller Aufregung. Panisch läuft sie über den Hof, versucht, die anfahrenden Rettungskräfte zu mehr Eile anzutreiben.

Mit dieser Situation sahen sich die Ortsverbände Blaubeuren und Ehingen des Technischen Hilfswerks (THW) sowie die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Ulm am Montag konfrontiert. Im Rahmen einer Großübung probten die Organisationen den Ernstfall. Der DRK-Ortsverband Blaubeuren stellte dazu realistisch geschminkte Mi­men, die Verletzte darstellten. Da ganz bewusst nur einfache Mittel und kein schweres Gerät zur Verfügung standen, war die Kreativität der Einsatzkräfte gefragt. „Im echten Einsatz würden wir eine Drehleiter nachfordern“, sagte Zugführer Florian Scheck aus den Reihen des Blaubeurer THWs, der die Übung organisiert hatte. An diesem Abend sollten die Frauen und Männer ihre Aufgabe aber mit dem lösen, was sie selbst an Bord ihrer Einsatzfahrzeuge hatten.

Mit Leitern sorgte das Technische Hilfswerk für einen Zugang zum ersten Obergeschoss; nach einer gründlichen Erkundung unter Atemschutz konnte das Gebäude schnell für eine Suche mit Rettungshunden freigegeben werden: „Die Schule ist gasfrei“, meldete Stefan Rademacher vom Ehinger THW. Dann wurde Hund um Hund in die Schule gebracht: In speziellen Geschirren auf den Rücken ihrer kletternden Hundeführer oder auf den eigenen vier Pfoten über die Steckleiter.

Die flauschigen Spürnasen ließen sich durch den Trubel, das blitzende Blaulicht und die vielen Personen an der Einsatzstelle nicht beeindrucken. Mit Feuereifer stöberten sie zwischen verstreutem Schul­gestühl und Lehrmaterialien nach menschlicher Witterung. Immer wieder hallte anhaltendes Bellen durch das Schulhaus, immer wieder gelangten Fundmeldungen über Funk zu den Führungskräften nach draußen. Nicht wenige der „Verletzten“ forderten den Retter einiges ab: Einer, der einen Mann mit Rückenverletzungen und gebrochenem Becken gab, quittierte jeden Handgriff der Einsatzkräfte mit gellenden Schmerzensschreien; eine Frau mit Augenverletzung klagte verzweifelt über plötzliche Blindheit.

Gut improvisiert

Trotz aller eingebauten Hindernisse und Herausforderungen lief alles wie am Schnürchen. „Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden“, sagte Rademacher nach rund zwei Stunden Übungseinsatz. Seine Frauen und Männer hätten gut improvisiert, die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Blaubeuren und Ulm habe hervorragend funktioniert. „Was am Ende des Tages bei einer solchen Übung und einem solchen Einsatz herauskommt, ist das Ergebnis dessen, wie wir zusammenarbeiten“, sagte er. Dafür, dass die Beteiligten bislang nicht gemeinsam trainiert hätten, „war das richtig gut.“ Eines aber nehmen die Retter mit: „Wir müssen mehr miteinander reden.“ Kommunikation sei im Ernstfall alles; je mehr die Einsatzkräfte im Gebäude an Beobachtungen über die Situation nach draußen meldeten, desto besser könnten die notwendigen Maßnahmen von dort koordiniert werden.