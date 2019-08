Zugführer Stefan Rademacher über den Einsatz in Moosbeuren – und warum dieser für die Eigentümerin teuer wird. Viel fehlte nicht und das Gebäude in der Biberacher Straße, bei dem am Mittwoch eine Giebelwand eingestürzt war (wir berichteten), wäre vollends in sich zusammengefallen. „Es war eine heikle Sache“, sagt Stefan Rademacher, Zugführer des Ortsverbands Ehingen des Technischen Hilfswerks (THW)....