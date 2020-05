Eigentlich hätten die Theaterfreunde Balzheim dieses Jahr ihr 25-jähriges Vereinsbestehen feiern wollen. Dem Vorsitzenden Harald Kächler und seinen Schauspielern schwebte zusätzlich eine Art „Best of“ der früheren Produktionen vor. Doch das Vereinsleben steht Corona-bedingt still, es kann nicht geprobt werden, und Großveranstaltungen gibt es absehbar noch keine. Zumindest finanziell reißt dies kein Loch in die Vereinskasse, dank des Wintertheaters, wie Kächler mitteilt. Theater in Balzheim gibt es viel länger als 25 Jahre. Vor 1987 gab es verschiedene Gruppen, die für Vereine Weihnachtstheater spielten, in Unterbalzheim abwechselnd für den Gesang- und den Sportverein, in Oberbalzheim für die Feuerwehr. Zur 900-Jahr-Feier Balzheims im Jahr 1987 sollte es etwas Besonderes geben. Der ortsansässige Lehrer Harald Kächler schrieb selbst ein Stück als historisches Freilichttheater.

Drei markante Ereignisse aus der Geschichte Balzheims kamen 1987 auf die Bühne: 1630 sollte Balzheim evangelisch werden, 1720 sorgte Kindsmörderin Maria Bayer für Aufsehen, und 1848 wanderten Balzheimer nach Amerika aus. Dass so eine große Theaterproduktion nicht leicht zu stemmen sein würde, war allen klar. Zu den Theaterspielern aus Unter- und Oberbalzheim wurden weitere Darsteller gesucht und gefunden. Mit Hanns Schuschnig wurde ein Profi-Regisseur verpflichtet, und mit den gut besuchten Aufführungen auf der Naturbühne beim Unterschloss kam eine bis dahin ungekannte Euphorie auf.

Das neue Wir-Gefühl führte dann zum Schwur: Die Spieler beider Ortsteile wollten künftig als gemeinsame Theatergruppe agieren. „Von da an ging es in eine neue Richtung, weg von den typischen Schwänken der 80er Jahre“, sagt Kächler (65), der die Leitung seither inne hat. In der Gruppe mit Spielern aus beiden Ortsteilen verschwand das alte Lager- und Konkurrenzdenken.

Der Versuch, anspruchsvollere Stücke zu spielen, war anfangs nicht von Erfolg gekrönt. „Das örtliche Publikum war eben an derbe Schwänke gewöhnt“, sagt Kächler. Statt zweier Stücke zu Weihnachten wurde auf eines reduziert. Schnell richtete sich die Theatergruppe im ehemaligen Oberbalzheimer Rathaus eine eigene Kleiderkammer ein, begann auch mit der Nachwuchsarbeit und studierte eigene Stücke für Kinder und Jugendliche ein.

Formal unterstand die Theatergruppe von 1987 bis 1995 der Gemeinde Balzheim. Vor der Vereinsgründung 1995 brachte die Theatergruppe Balzheim ein weiteres Historienspiel auf die Freilichtbühne: „Die Räuberbande des Keßler Hans“, basierend auf einem Kriminalfall im Jahr 1755 und der letzten Hinrichtung in Balzheim. Zudem wurde 1994 auch das erste Jugendstück „Rettet Robinson“ aufgeführt. Damals stand die Gruppe unter dem Schirm von Gemeinde und Stiftung Oberbalzheim. Der Erfolg des zweiten Freilichttheaters trug zur Vereinsgründung als Theaterfreunde Balzheim ein Jahr später bei. Im selben Jahr kam das dritte Standbein des neuen Vereins hinzu: das Sommertheater im Pavillon des Schlossweihergartens. Ursprünglich sollte der Park im Zentrum Oberbalzheims eine feste Freilichttribüne erhalten, doch das Landesdenkmalamt genehmigte lediglich einen Pavillon. Die Theaterfreunde machten aus der Not eine Tugend und schufen ein neues Format mit Sketchen und Satiren. Eigens dafür wurde die „Sketchfabrik“ gegründet, deren „Dingsverein“ von Haiko Baur und Tochter Svenja Rabus bis heute ein Dauerbrenner ist.

Überdacht sitzen

Der Bau des mobilen Bühnenwagens 2009 bedeutete eine enorme Verbesserung des Sommertheaters, weil nun alle Zuschauer überdacht sitzen konnten. Das Format erwies sich als Zuschauermagnet für die ganze Region mit insgesamt bis zu 2000 Besuchern; unter anderem mit Jakob Wunder alias Otmar Walcher, der herrlich über Gott und die Welt „bruddeln“ kann, und Harald Kächler mit Hannelore Baur alias „Schultes und seine Pauline“.

Zum dritten Freilichttheater kamen 2002 bereits 4000 Zuschauer zu elf Vorführungen vor historischer Kulisse, gespielt wurden vor der großen Tribüne vor dem Unterschloss „Die Kindsmörderin Maria Bayer“ und das Jugendmusical „Die Ulmer Stadtmusikanten“. 2005 führten die Theaterfreunde erstmals ein Stationenspiel auf. Anlass dazu war das Jubiläum „500 Jahre Oberschloss“. Ein weiteres Jubiläum, das der 1608 erbauten Oberbalzheimer Dreifaltigkeitskirche, war Anstoß zum vorerst letzten großen Freilichttheater; mit den Stücken „Lutheraner und Papisten“ und dem Jugendmusical „Simba“.

In der zum Dorfgemeinschaftshaus umgebauten Unterbalzheimer Festhalle waren ab 2009 anspruchsvollere und umfangreichere Produktionen möglich, etwa die Historienspiele „Die neue Welt“ (2013) und „Entscheidung am Damm“ (2017/18) aus der Feder von Harald Kächler über das Illerhochwasser und den Bau des Schutzdamms zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Bau der Drehbühne spielte dabei eine wichtige dramaturgische und praktische Rolle. Ab 2014 begann mit dem Musiktheater eine neue Ära, allein von 2014 bis 2020 wurden vier Musicals aufgeführt, allesamt unter der erfolgreichen Autorenschaft und Regie von Siegfried Baur und Tochter Anna Verena.

Mit den Musicals „Swinging Sixties“ (2015/16) und „Transatlantic Symphonie“ (2016/17) gelang dem ambitionierten Laien-Team ein Riesenerfolg und damit neue Zuschauerrekorde im Hallentheater. Nach zwei Jahren Pause waren alle gespannt auf das neue Musical: „In Gottes Namen“ brach im Winter 2019/20 alle Rekorde. Harald Kächler: „So lange es die Theaterfreunde Balzheim gibt, gingen die Ideen der kreativen Köpfe nicht aus.“