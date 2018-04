Laiengruppe Theater: Kleinkrieg im Seniorenstift

Oberkirchberg / fg

An sich gilt die Vorstellung, dass Menschen ihren Ruhestand eher gemächlich bestreiten. Nicht so einige Bewohner des Seniorenstifts „Silbermühle“. Dort gibt es wenig, an dem es nichts zu mäkeln gäbe. Sei es die Freundlichkeit des Personals, das Unterhaltungsangebot oder das Essen. Also proben Ferdinand (Ernst Träger), Richard (Alfred Ott), Barbara (Hannelore Träger) und Margret (Martina Leger) den Aufstand und heizen Verwaltungsleiter Robert (Gerhard Leger) ordentlich ein. Doch auch der hat so seine Tricks. Wie geht der Kleinkrieg am Ende aus? Bei der Premiere des Stücks „Senioren außer Rand und Band“ der Theatergruppe des Schützenvereins „Hubertus“ Oberkirchberg-Beutelreusch in der TSG-Turnhalle am Wochenende waren jedenfalls die Besucher die Gewinner. Denn das Ensemble um Regisseurin Rosemarie Häußler brachte sie mit großer Spiellaune immer wieder zum Lachen. Der schwungvolle Dreiakter ist noch zweimal zu sehen: am 6. und 7. April, je um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro.