Regglisweiler Theater: Hexlein wird gerettet

Regglisweiler / Manuela Rapp

Die Zuschauer im Kloster Brandenburg können aufatmen: Die Gerechtigkeit siegt eben doch. Zunächst hatte es nicht danach ausgesehen. Wer glaubt schon einer „Landfremden“, die dazu noch bei Zigeunern aufgewachsen ist? Aufgehetzt durch die missgünstige und neidische Marthe und ihre Mutter kommt die Geigenvirtuosin und Hausmagd Mira fast an den Galgen. Da wird auch nicht vor Falschaussagen zurückgeschreckt. Ein Wunder, eigentlich schon das zweite, ist nötig, damit „Das Geigenhexlein von Gmünd“ gerettet wird. Und dann wird auch noch das Rätsel von Miras Herkunft gelüftet.

„Wir suchen immer ein Stück, das thematischen oder religiösen Hintergrund hat“, erklärt Simon Bohn, Gruppenleiter bei der Katholischen Pfadfinderschaft Europas (KPE). Schon seit ein paar Jahren ist die Gruppe, die ihren Sitz in Beuren bei Pfaffenhofen hat, zur Adventszeit zu Gast im Kloster Brandenburg. „Bei unserem Elternnachmittag spielen wir stets Theater, und so kam die Idee, noch woanders aufzutreten.“ Schließlich seien „einige aus der Ecke“, wie er sagt.

Heuer nun standen Mitglieder über 17 auf der Bühne: „Wir wechseln mit den Jüngeren zwischen 12 und 17 Jahren ab“, erläutert Simon Bohn. Mit dem mittelalterlichen Stück „Das Geigenhexlein von Gmünd“ aus der Feder von Franz Hillmann haben die 14 Akteure auf jeden Fall den Nerv des Publikums getroffen. Obgleich im historischen Gewand, erscheinen viele Verhaltensmuster aktueller denn je. Regisseur gibt es keinen, vielmehr ist Teamarbeit der Schauspieler angesagt. Auch den Auf- und Abbau von Bühne und Technik machen die Pfadfinder in Eigenregie. Sehr zur Freude von Hannelore Stroppel, der Leiterin des Tagungshauses. „Sie brauchen nur noch den Raum, alles andere ist schon Routine“, lobt sie. Eintritt wird keiner verlangt. Die vielen Zuschauer dürfen jedoch etwas ins Spendenkörbchen werfen. Im Anschluss an den Einakter wartet noch Kaffee und Kuchen auf sie. Ein fröhlicher Nachmittag an einem wettermäßig tristen Tag.