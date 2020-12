In der Zeit um Weihnachten bis ins kommende Frühjahr ist vielerorts Theatersaison. Normalerweise würden bei den Laiengruppen derzeit die Proben auf Hochtouren laufen: der letzte Schliff in der Mimik der Darsteller, letzten Textunsicherheiten den Kampf angesagt, noch ein Gag eingebaut, der in der P...