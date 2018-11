Etat Teure Wünsche, wenig Geld

Amstetten / Thomas Hehn

Mit Gutachten hat der Amstetter Gemeinderat bislang keine guten Erfahrungen gemacht. Zumindest, wenn es um die Feuerwehr ging. Bereits 2007 wurde ein Gutachter beauftragt, einen Feuerwehrbedarfsplan für die kommenden Jahre zu entwickeln. Unterm Strich hatte das vermeintliche Zukunftskonzept dann aber so viele handwerkliche Mängel, dass es nicht zu gebrauchen war. Nachdem die Pläne somit ins Stocken geraten waren, hat die Feuerwehr unter Kommandant Daniel Rinklin inzwischen einen eigenen Bedarfsplan erstellt. Und der hat es offenbar in sich. So fordern die Floriansjünger neben dem Austausch von einigen Fahrzeugen auch den Bau eines 1,2 Millionen Euro teuren neuen Feuerwehrmagazins in Stubersheim.

Beim Gemeinderat sorgen die kostspieligen Wünsche der Wehr für einiges Bauchweh. Mit Großprojekten wie der Sanierung der Aurainhalle, der Erweiterung der Gemeinschaftsschule und den neuen Baugebieten ist die finanzielle Lage der Gemeinde äußerst angespannt. Und daran wird sich so schnell auch wenig ändern, wie Kämmerer Karlheinz Beutel immer wieder betont. Die Floriansjünger wiederum wollen nicht weiter warten, nachdem sie schon jahrelang vertröstet wurden.

In der Sitzung des Gemeinderates am Montag schlug die Verwaltung daher als Kompromiss die Vergabe eines weiteren Gutachtens vor. Das soll endgültig klären, was wünschenswert und was wirklich notwendig ist. Man brauche das Gutachten auch, weil nur der Bedarfsplan eines ausgewiesenen Fachmanns von den Behörden als Grundlage für Zuschussanträge anerkannt werde, ergänzte der Kämmerer. Das Konzept der Feuerwehr erfülle diese Voraussetzung nicht.

In dem neuen Gutachten soll dann unter anderem geklärt werden, ob sich die Kommune die in Zeiten finanziellen Wohlstandes aufgebaute Wehr in dieser Form noch leisten könne oder man nicht auch verstärkt mit Nachbarwehren zusammenarbeiten kann. Vielleicht könne durch Änderungen der Strukturen bei der Feuerwehr „die Leistungsfähigkeit verbessert und gleichzeitig der Aufwand verringert werden“, schreibt Beutel in seiner Vorlage für den Gemeinderat.

In der Diskussion erinnerte Peter Kaluza daran, dass das erste Gutachten noch von optimalen Bedingungen ausgegangen sei. „Heute heißt es: Was können wir uns leisten?“ Bevor der Gemeinderat den Antrag einstimmig befürwortete, versprach Bürgermeister Johannes Raab, dass der Gutachter von Wehr und Rat gemeinsam ausgewählt werden soll. „Das wird eine spannende Geschichte“, wusste Raab schon am Montag.