Energie Teure Heizzentrale soll Wärme bringen

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Schüler und Lehrer können sich freuen: Der Laichinger Gemeinderat hat den Beschluss gefasst, die Fernwärmeversorgung des Schulzentrums am Standort Gymnasium zu zentralisieren. Alle mit dem Thema Heizung am Gymnasium zusammenhängenden Dinge sollen dabei modernisiert und verbessert werden.

Die Gemeinderäte gaben mit ihrer Zustimmung, die bei drei Enthaltungen aus der BWV und der LAB erfolgte, 1,3 Millionen Euro für den Bau einer neuen Heizanlage frei. Das Hauptargument der Verwaltung für das teure Projekt war, dass die an das städtische Fernwärmenetz angeschlossenen Gebäude aufgrund der veralteten und reparaturanfälligen Anlage nicht immer ausreichend beheizt werden könnten. Schon vor einem Jahr stand die Modernisierung auf der Tagesordnung, allerdings ohne Zusammenlegung der beiden Heizzentralen auf einen Standort. Damals wurde das Projekt mehrheitlich abgeschmettert. Man wollte erst das Schulkonzept abwarten, bevor man für alte Heizungen Geld ausgebe, war damals der Tenor.

Kritik der Räte

Die Laichinger Gemeinderatsfraktionen LAB und BWV kritisierten die Verwaltung diesmal harsch, auch wenn die meisten Räte am Ende zustimmten. Sie fühlten sich zu dieser Entscheidung gezwungen. „Solch einen „Entscheidungszwang, wollen wir als Gemeinderäte nicht“, sagte LAB-Fraktionssprecher Bernhard Schweizer. Laichingen zäume mit dieser Entscheidung das Pferd von hinten auf. Denn um diese für die kommenden 20 Jahre ausgelegte Heizungszentrale soll ein derzeit noch im Planungsstadium befindliches Schulzentrum herum strukturiert werden. „Ein Ja gibt es von uns nur deshalb, weil ich es nach den Vorgesprächen als gegeben ansehe, dass diese neue Heizzentrale für ein künftiges neues Schulzentrum die richtige Lösung ist“, ergänzte Schweizer.

Man wolle außerdem verhindern, dass Schüler und Lehrer in Winterkleidung frierend in den Räumen sitzen müssten. Gymnasiallehrer Christian Killius, der die Sitzung verfolgte, sprach von gerade mal 17 Grad in manchen Schulräumen.

Ebenso unzufrieden mit der Vorgehensweise der Verwaltung, die dem Gremium offenbar nichtöffentlich dringlichst zu einer positiven Entscheidung geraten hatte, äußerte sich die BWV. „Die Bürger können unseren Sinneswandel, der Maßnahme nun doch zuzustimmen, nicht nachvollziehen“, sagte BWV-Sprecher Ulrich Rößler.

Schweizer bedauerte, dass Laichingen mit dem Schulkonzept bis heute nicht zu einer „zufriedenstellenden Lösung“ gekommen sei und forderte: „Diese Ausgaben müssen sich in den Verhandlungen mit den Nachbargemeinden wiederfinden.“ Ulrich Rößler rechtfertigte ebenfalls die einst gefallene Entscheidung: „Der Gemeinderat wollte nie Sparmaßnahmen auf dem Rücken der Schüler und Lehrer durchführen, wie uns das aus der Bevölkerung vorgeworfen worden ist. Aber die Finanzierungsfrage ist eben eine Sache.“

Nun sei der Aspekt, die Sicherheit der Anlagen zu gewährleisten, hinzugekommen. „Das ist die andere Seite, die wir zu beachten haben.“ Die IGEL-Fraktion war damals schon, wie auch heute, unisono für die Maßnahme. „Das ist keine Kür, aber eine Pflicht, die wir ordentlich zu machen haben“, sagte Gisela Steinestel. 400 000 Euro Förderung stehen der Stadt für die Maßnahme in Aussicht, 300 000 Euro vom Ausgleichsstock sind bereits bewilligt. Die Fördersumme sei außergewöhnlich hoch, sagte Reiner Schall vom planenden Ingenieurbüro Schuler. Der Zuschuss verfalle, sollte die Baumaßnahme nicht erfolgen. 900 000 Euro wird die Stadt selber aufbringen.

Heizkessel in der Jahnhalle sollen am Ende aufgegeben werden, die Anlage wird im Gymnasium zentralisiert und mit Kesseln für Fernwärme und Gas mit einer Leistung in Höhe von drei Millionen Kilowattstunden jährlich aufgestockt. Damit sei das Optimum von 80 Prozent Wärme aus der Biogasanlage erreicht, führte Schall aus. Obendrein sei die Heizzentrale gerüstet für den Moment, wenn die Biogasanlage ausfällt. „Die EEG-Zulage endet irgendwann“, erklärte Schall.