Kurz vor Ostern sind in der Ortsdurchfahrt von Gerhausen und in der Bahnhofstraße in Blaubeuren Tempo 30-Schilder aufgestellt worden. Das Tempolimit auf der B 28 geht zurück auf den Lärmaktionsplan der Stadt Blaubeuren. Ziel ist, den Verkehrslärm zu reduzieren. Einige Anwohner der Hauptstraß...