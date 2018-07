Ortsmitte Tempolimit am Kindergarten

Hüttisheim / fg

Es waren nicht die „Kleinen Strolche“, die in der Nacht zum 1. Mai eine große 30 auf die Hauptstraße in Hüttisheim gemalt hatten. Sondern Eltern, deren Kinder den Hüttisheimer Kindergarten „Kleine Strolche“ besuchen. Ihre Forderung war klar: Tempo 30 in der Hauptstraße. Diese Forderung wird, wie Bürgermeister Stefan Gerthofer im Gemeinderat sagte, jetzt erfüllt. Nach einem Vor-Ort-Termin mit Polizei und Verkehrsbehörde sei das Tempolimit von der Einmündung des Kapellenwegs bis zur Hausnummer 56 vereinbart worden. Gelten wird es von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 17 Uhr. Gegen ein Halteverbot vor der örtlichen Metzgerei, die ebenfalls an der Hauptstraße ansässig ist, wird die Gemeinde Widerspruch einlegen.