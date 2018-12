Verkehr Tempo 30 in Oberkirchberg

Illerkirchberg / fg

Nach der Hauptstraße in Unterkirchberg wird auch die Gartenstraße in Oberkirchberg ein verschärftes Tempo-Limit bekommen. Der Illerkirchberger Hauptamtleiter Manfred Kornmayer sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in Oberkirchberg sei ebenfalls Tempo 30 geplant. Kornmayer berief sich auf eine entsprechende Mitteilung des baden-württembergischen Verkehrsministeriums. Einen Termin für die förmliche Bekanntgabe habe das Ministerium jedoch nicht genannt. Anwohner der Ortsdurchfahrt in Oberkirchberg hatten immer wieder kritisiert, dass unterschiedliche Maßstäbe angelegt würden. Obwohl die Landesstraße 260 beide Ortsteile durchquert, wurde bislang lediglich Unterkirchberg in die Lärmkartierung aufgenommen. Mit der Aufnahme der Gartenstraße müsse die Gemeinde einen Lärmaktionsplan erstellen. Einstimmig stimmte der Gemeinderat dafür, einem Fachbüro den Auftrag zu erteilen.