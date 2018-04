Soziales Teilhabeplanung im Alb-Donau-Kreis wird regional

Alb-Donau-Kreis / Von Thomas Steibadler

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Selbstbestimmung und Chancengleichheit. Diese und weitere Ziele sind in der UN-Konvention über die Rechte von Meschen mit Behinderung festgeschrieben. Die Umsetzung ist Sache der Politik – dazu dient unter anderem das Bundes-Teilhabegesetz – und der Verwaltungen. Der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm haben zu diesem Zweck im Jahr 2007 einen gemeinsamen Teilhabeplan aufgestellt und 2013 fortgeschrieben. Nun gehen die Partner eigene Wege.

Die Stadt Ulm hat die Sozialraum-Orientierung in den Stadtteilen als Instrument zur Umsetzung des Teilhabeplans entwickelt. Der Alb-Donau-Kreis strebt jetzt eine Dezentralisierung und Regionalisierung an. Ziel sei es, die Angebote besser auf die tatsächlichen Bedürfnisse abzustimmen, sagte Sozialdezernent Josef Barabeisch gestern in einem Pressegespräch. Zusammen mit Waltraud Mäule, im Landratsamt Leiterin des Fachdienstes Zentrale Dienste, Sozialplanung, und Hans-Peter Fritzke, Kommunaler Beauftragter für Menschen mit Behinderung, erläuterte er das Vorgehen.

Umfrage Zur Zeit erhalten im Alb-Donau-Kreis 1271 Menschen „mit wesentlicher Behinderung“ Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII. Das können unter anderem die Betreuung in einem Wohnheim oder in einer ambulanten Wohngruppe sein oder ein Platz in einer Werkstätte, zum Beispiel der Lebenshilfe oder der St.-Elisabeth-Stiftung. Für solche ambulanten, teilstationären und stationären Angebot stehen in diesem Jahr knapp 35 Millionen Euro im Haushaltsplan des Landkreises. Demnächst bekommen die leistungsberechtigten 1271 Kreisbewohner, darunter etwa 140 Kinder, beziehungsweise deren Angehörige Post vom Landratsamt. Darin ein Fragebogen, in dem es zum Beispiel um die persönlichen Umstände, Bedürfnisse und Wünsche geht. So will die Behörde erkunden, welche Angebotslücken bestehen. Barabeisch: „Vielleicht gibt es einen Bedarf, den wir gar nicht im Blick haben.“

Außer den Adressaten des Fragebogens leben im Alb-Donau-Kreis etwa 13 000 Menschen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent. Auch sie können sich an der Umfrage beteiligen. Der Fragebogen wird auf die Internetseite des Landratsamts (www.alb-donau-kreis.de) gestellt und kann unter Tel. (0731) 185 43 99 angefordert werden.

Regionalisierung „Wir wollen die Dezentralität neu betrachten und stärken“, sagte Sozialdezernent Barabeisch. Zu diesem Zweck werde die Teilhabeplanung regionalisiert. Vier Regionen werden betrachtet: der Raum Ehingen, das Illertal, die Laichinger Alb, der Raum Langenau.

Gesprächsrunden Nach der Sommerpause will das Landratsamt in den genannten Regionen zu Runden Tischen einladen. In den Gesprächen mit Behinderten, Angehörigen und zum Beispiel Bürgermeistern soll es ebenfalls um persönliche Bedürfnisse und örtliche Angebote gehen. Gegen Ende des Jahres werden die Ergebnisse der Umfrage und der Gesprächskreise in den Fachforen thematisiert. Daran sind auch Organisationen und Einrichtungen der Behindertenhilfe beteiligt.

Im Frühjahr 2019 soll die regionale Teilhabeplanung für den Alb-Donau-Kreis stehen. „Ein weiterer Schritt zu echter Inklusion und Beteiligung“, meint Barabeisch. Gleichzeitig muss der Sozialdezernent einschränken: „Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.“ Für Leistungen und Angebote, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen, sei der Kreistag das entscheidende Organ.