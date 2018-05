Tradition Tausende Besucher auf dem Laichinger Pfingstmarkt

sgk

Das Wetter spielte Markthändlern und Besuchern am gestrigen Pfingstmontag in die Hände: Schon am frühen Vormittag war der traditionelle Laichinger Krämermarkt gefüllt von Menschen, die sich durch die Marktgassen treiben ließen. Auf dem Viehmarkt, einem der wenigen, die es noch in Zusammenhang mit einem Krämermarkt gibt, genossen auch Pferde und Ponys die Sonne, bestaunten Kinder Häschen und Küken, lockte manche stattliche Geiß den Blick ins Innere des Autoanhängers, in dem sie gerade residierte.

Regelmäßige Viehmarktbesucher trafen dort auf alte Bekannte. So den einstigen Blaubeurer Schäfer Klaus Linde. Seit rund 26 Jahren ist er auf den zwei großen Laichinger Märkten zu Ostern und Pfingsten anzutreffen. Der Senior fällt auf in seiner Schäferkluft – und vor allem mit den gebrauchten, originalen Pferdegeschirren, die er verkauft. Mehr als 40 Jahre war er damit auf dem Münchner Pferdemarkt, berichtete er, jetzt versuche er, die Restbestände hier an die Leute zu bringen.

Nicht ganz glücklich mit dem Verkauf war Sven Fülle. Geißen, Hennen, Hähne und Enten hatte er dabei. Der Verkauf lief schleppend – jedes Jahr werde es weniger, ist sein Eindruck. Unter seinen Entenküken sind zwei wunderschöne Blaulaufenten. „Ja, jeder sagt, die sind so schön, aber keiner hat sie bisher gekauft“, sagte der Seißener Händler und zuckte die Schultern.

Auf dem Krämermarkt präsentierten die Marktbeschicker den Besuchern wieder eine große Vielfalt. Haushaltshelfer finden sich gefühlt an jedem dritten Stand: Den Gemüsehobel etwa gibt es in vielen Variationen – erstmals auf dem Laichinger Pfingstmarkt sogar akkubetrieben, ein Modell aus Österreich. Da schlägt das Hausfrauenherz gleich höher.

Einige Gassen weiter gab es die biologischen Reinigungsprodukte von Heidi Heuser. „Ich habe so etwas schon mal bestellt“, berichtete ihr eine Kundin. Die Markthändlerin aus Gruibingen pariert: „Freilich können Sie so etwas bestellen, aber da weiß man ja nicht, was man kriegt, bei mir hingegen. . .“ Auch unausgesprochen wusste die Kundin, was gemeint war, griff zur Geldbörse und kaufte das Mittel.

Die Besucher flanierten vorbei an Kleiderständen, Dekoartikeln, hier duftete es nach Gewürzen, dort stieg der Duft von frisch frittiertem Langos oder gebratener Wurst in die Nase, hier lockten Sonnenbrillen, auf der gegenüberliegenden Seite blieben die Menschen stehen, um beim Messerschleifer zuzuschauen.

Auch bei Modeaccessoires und Schmuck hatte man die Qual der Wahl und so etwas gibt es wohl nur auf dem Krämermarkt: Auf der einen Marktgassenseite wurde hübscher Schmuck aus Edelmetall angeboten, direkt gegenüber waren es Halbedelsteine, gefasst in Ketten, Ohrringe und als Handschmeichler, die die Blicke anzogen. Konkurrenz belebt das Geschäft, das wissen die Marktbeschicker. Und deshalb kommen die meisten auch immer wieder, viele seit Jahrzehnten, nach Laichingen.