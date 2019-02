Regglisweiler Tanz, Kuchen und Spiele in Regglisweiler

Tanz, Kuchen und Spiele in Regglisweiler

Next

Kinderball in Regglisweiler: Hier ein bunter Kuchen. © Foto: Foto: Karin Mitschang

Kinderball in Regglisweiler. © Foto: Foto: Karin Mitschang

Kinderball in Regglisweiler: Hier Kinder beim Fango. © Foto: Foto: Karin Mitschang

Kinderball in Regglisweiler: Hier die Spielstraße. © Foto: Foto: Karin Mitschang

© Foto: Kinderball in Regglisweiler: Hier die La Filias des TSV. Foto: Karin Mitschang

Kinderball in Regglisweiler: Hier die La Filias des TSV. © Foto: Kinderball in Regglisweiler: Hier die La Filias des TSV. Foto: Karin Mitschang

Regglisweiler / Karin Mitschang

Beim TSV in Regglisweiler war am Freitag das Bürgerhaus voll mit spielwütigen Cowboys, Kühen und Meerjungfrauen – groß und klein. Nach dem Programm mit den Tanzgruppen „La Filias“ (hier im Bild) und den „Dancing Kids“, das die Turnabteilungsleiterin Beate Vogt-Sailer moderierte, bauten die Jugendlichen eine Spielstraße auf. Unermüdlich warfen die kleinen Polizisten, Ninja Turtles und Maikäfer an einer der Stationen Tennisbälle gegen Becher-Pyramiden, um Punkte zu sammeln. Derweil ließen es sich Eltern und Großeltern bei Kaffee, Kuchen und Schoko-Trauben mit Vanille-Creme gut gehen. Die Moderatorin, die als Kind schon selbst Gast des Balls war – „damals aber noch im Rathaus“ – half im Ausschank.