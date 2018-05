Veranstaltung Tag der Städtebauförderung

Blaustein / sam

Klingenstein hat sich verändert. Seit dem Start des Sanierungsgebiets „Stadelwiesen“ im Jahr 2009 habe der Ortsteil eine sichtbare Aufwertung erfahren, schreibt die Stadt Blaustein in einer Mitteilung zum „Tag der Städtebauförderung“ am kommenden Samstag, 5. Mai: Blaustein feiert an diesem bundesweiten Aktionstag ein Abschlussfest für das Sanierungsgebiet rund um das Gasthaus Klingenstein.

Nach Grußworten um 14 Uhr öffnen die geförderten Einrichtungen ihre Türen. Das Klingenstein – die ehemalige Kalte Herberge – bietet Führungen durch das Haus und Bewirtung an. Das Musikerheim sowie das alte Klingensteiner Schulhaus mit Hebammenpraxis und Kieferorthopädie laden zu einem Tag der offenen Tür. Dazu gibt es musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Blaustein und ein buntes Spiel- und Bastelangebot für Kinder sowie ein Quiz. Das freigelegte Bläle hinter dem Klingenstein wird mit einem Entenrennen eingeweiht. In einer Ausstellung werden Umsetzungsbeispiele aus den beiden Sanierungsgebieten „Stadelwiesen“ und „Ortsmitte Herrlingen“ dargestellt. Der Fotograf Gerhard Kolb zeigt an diesem Tag ein Klingenstein-Panorama auf sechs Metern. Außerdem soll es einen Ausblick auf zukünftige Sanierungsprojekte geben. Die Verwaltung weist darauf hin, dass ein Teil der Parkflächen für die Veranstaltung benötigt wird und nicht zur Verfügung steht.

Blaustein hat für das Sanierungsgebiet Stadelwiesen insgesamt rund 2,3 Millionen Euro aufgewendet. Es wurde im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau West“ bezuschusst: rund 778 000 Euro betrug der Anteil des Bundes, rund 622 000 Euro der Zuschuss des Landes. Ursprünglich war im Sanierungsgebiet auch vorgesehen, die Industriebrache auf dem Interglas Areal zu beseitigen und dieses Gebiet im Rahmen der Neutrassierung der B 28 zu erschließen. Da die Stadt das Areal jedoch erst viel später als geplant kaufen konnte, soll hierfür ein neues Sanierungsgebiet ausgewiesen werden.