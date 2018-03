Armut Tafeln: Keiner geht mit leeren Händen

Region / Theresa Lorenz und Petra Laible

Tafelläden sehen sich seit Wochen Kritik ausgesetzt. Eine „Schande“ nennt das Ursula Hammer von der Tafel in Senden.

Tafelläden sind eine gute Sache, darüber könnte man sich einig sein. Es hätte also ein schönes 25. Jubiläum der Tafeln in Deutschland werden können. Und doch sehen sie sich seit Wochen von allen Seiten Kritik ausgesetzt.

Eine „Schande“ nennt das Ursula Hammer von der Tafel in Senden. „Es kann nicht sein, dass die Tafeln jetzt zu Zielscheiben von Populisten werden. Dass sie von den Rechten beklatscht werden und die Linken mit Nazi-Parolen daher kommen“, sagt sie vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion (siehe Infokasten).

Auf die Region seien die Verhältnisse an der Essener Tafel nicht übertragbar, sagt Franz Hermann vom Leitungsteam des Erbacher Tafelladens, einem der kleinsten in der Region. Die Lage nach der Herausforderung 2016 mit den ankommenden Flüchtlingen habe sich mittlerweile entspannt, sagt Claudia Steinhauer vom DRK-Kreisverband Ulm, dem Träger der Tafelläden im Alb-Donau-Kreis.

Sprunghafter Zuwachs

Dennoch sind die Kundenzahlen in den vergangenen Jahren gestiegen, manche Tafeln spüren das mehr als andere. In Weißenhorn etwa haben die Helfer seit der Eröffnung 2012 mit einem sprunghaften Zuwachs zu kämpfen: „2014 hatten wir noch 87 Haushalte, 2015 waren es 200. In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl noch mal um etwa zehn Prozent gestiegen“, sagt Leiter Michael Heinrich. Die Spenden reichen da nicht immer aus. „Wir haben immer mal wieder kleinere Durststrecken.“

Diese Tafeln gibt es in der Region

In Erbach kamen 2016 auf einen Schlag „doppelt so viele Kunden“, Helfer und Waren gab es nicht in diesem Maße mehr. Es gab Gedränge, ältere Frauen trauten sich nicht mehr in den Laden. Der Tafelladen bekam das Problem in den Griff. „Klare Regeln“ und „Verständigung“ lauten die Stichworte. Die Richtlinien – etwa, dass Männer und Frauen gleichberechtigt an der Reihe sind – wurden in mehrere Sprachen übersetzt, die Stadt organisierte Helfer, die dolmetschten.

Asylbewerber ergänzten die ehrenamtlichen Teams aus Rentnern, Hausfrauen und Schichtarbeitern. Denn ein großer Teil der Arbeit – Fahren, Abholen, Sortieren, Einpacken – muss vor den Öffnungszeiten am Vormittag bewältigt werden.

Um einen Massenansturm und Schlangen zu verhindern, wurde in fast allen Läden im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Neu-Ulm ein rollierendes Zeitkartensystem eingeführt. Jeder Kunde erhält im Wechsel ein bestimmtes Zeitfenster, um einzukaufen. „So ist jeder mal der Erste und jeder mal der Letzte“, sagt Steinhauer. „Menschenmassen verursachen eben Unmut und Aggression.“

Ein anderes System hat man sich in Senden ausgedacht: Hier setzt man seit jeher auf ein reines Ausgabekonzept. Die Lebensmittel werden im voraus in Tüten verpackt und zu den Öffnungszeiten ausgegeben. Vier Tüten bekommt jeder Haushalt. Auf individuelle Bedürfnisse kann da nicht eingegangen werden, aber die Helferinnen achten darauf, dass „alle Tüten gleichwertig befüllt sind“, sagt Leiterin Ursula Hammer. Gedränge gebe es nicht, im Gegenteil, es herrsche Respekt „von beiden Seiten“.

Eine Beschränkung für bestimmte Kundengruppen kann sich keiner der Leiter vorstellen. „Wir nehmen jeden Bedürftigen ohne Ansehen der Person auf, solange wir Plätze frei haben“, sagt Ursula Hammer. Auch Michael Heinrich sieht das so: „Gott sei Dank sind wir nie in so eine Situation gekommen, aber wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht. Wenn, dann muss man generell beschränken.“ Claudia Steinhauer sagt: „Wenn es Probleme mit einzelnen Menschen gibt, muss man im Einzelfall reagieren.“

Claudia Wolfmiller und Henrike Vetter aus Blaustein sind sich einig: „Was wir haben, sind Problemchen.“ Bei der Debatte um die Essener Tafel „können wir gar nicht mitreden, dazu sind wir viel zu klein“.