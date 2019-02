Volksbank Laichinger Alb Unterschriftenaktion gegen Schließung von Filialien: Suppinger sind sauer

Suppingen / Sabine Graser Kühnle

Die Mitglieder aus dem Laichinger Teilort fordern Antworten vom Bank-Vorstand.

Am Donnerstag wollen Walter Strohm und seine Mitstreiter aus Suppingen etwa 150 Unterschriften an Vertreter der Volksbank Laichinger Alb übergeben. Damit beschweren sich Mitglieder der Bank über das Vorgehen bei der Schließung der Filiale in dem Laichinger Teilort. Auch der Suppinger Ortsvorsteher Bernd Kühnle ist inzwischen schlecht auf die Führungsriege der Bank zu sprechen. Im Gespräch habe er darauf hingewiesen, die Haltung der Bank könnte Mitglieder und Kunden zur Konkurrenz wechseln lassen, sagte Kühnle bei einem Treffen am Dienstagabend. Reaktion des Vorstands: Die Konkurrenz fürchte man nicht. Der Ortsvorsteher ärgert sich auch über ein Schreiben der Bank, in dem angeboten wird, die Bargeld-Ausgabe in dem Geschäft in Suppingen mittels Cash-Terminal zu ermöglichen. Die Bank gehe davon aus, dass von diesem Angebot „maximal fünf nicht mobile Kunden ohne Familienanschluss“ einen Nutzen hätten, sagte Kühnle. „Fünf Leute, das ist eine Frechheit“, schimpfte Friedrich Hetterich.

Die Unterzeichner fordern eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Dort soll der Bankvorstand die Zahlen und Fakten vorlegen und erläutern, die zur Schließung der Filiale geführt haben. „Und wenigstens einen Geldautomat, oder einen halben Tag Service in Suppingen“, betonte Ortsvorsteher Kühnle.

Das könnte dich auch interessieren: