Protest Suppinger sammeln nach Aus der Volksbank-Filiale Unterschriften

Suppingen / Sabine Graser-Kühnle

Walter Strohm und vielen anderen Suppinger Bankkunden stinkt es: Die Volksbank Laichinger Alb hat die Filiale im Laichinger Teilort geschlossen und ihren Kunden dies sehr kurzfristig in einem formlosen Schreiben mitgeteilt. „Vor allem die Art und Weise, wie wir von der Schließung informiert worden sind, hat uns enttäuscht, das ist ein echter Vertrauensbruch“, sagt Strohm. Er recherchierte in der Satzung der Genossenschaftsbank. „Die Schließung ist rechtlich in Ordnung, doch es gibt eine Möglichkeit, die Bank zu einer außerordentlichen Versammlung zu zwingen: Wir müssen einhundert Unterschriften zusammenbekommen.“

Mit fünf Gleichgesinnten habe er knapp zwei Wochen Unterschriften gesammelt. Das Soll dürfte bald erfüllt sein. Zuvor habe er mit Roland Bauer gesprochen, er ist der Suppinger Vertreter im Aufsichtsrat der Volksbank Laichinger Alb. „Wir wollten der Bank die Chance geben, ohne schlechte Publicity durch eine Unterschriftenaktion ihren Kunden direkt gegenüberzutreten und die Gründe für die Schließung offen darzulegen.“ Die Schließungen in Suppingen, Hohenstadt und Türkheim seien in keiner Mitgliederversammlung Thema gewesen. Geschäftsführung und Aufsichtsrat hätten sich gegen eine Veranstaltung entschieden. Am Montag wollen sich die Initiatoren treffen und besprechen, wie die Unterschriftenliste öffentlich übergeben werden kann. Das soll möglichst rasch geschehen.