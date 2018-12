Musik Suppinger Chor

Suppingen / Sabine Graser-Kühnle

Das Adventskonzert des Gemischten Chors Suppingen ist mit „Lichtspuren“ überschrieben und es werden bei weitem nicht nur die gesanglichen Lichter in den Köpfen der Zuhörer nachleuchten. Denn mit diesem Konzert verabschiedet sich Chorleiter Christian Vogt nach nahezu zwanzigjähriger Zusammenarbeit von den Sängerinnen und Sängern.

Vor den Sommerferien hatte Vogt gegenüber dem Vorstand angekündigt, den Chor verlassen zu wollen. So standen die Suppinger vor der Frage, wie es weitergehen soll. Denn oft nehmen Mitglieder einen Chorleiterwechsel zum Anlass, im hohen Alter mit dem Singen aufzuhören. Eine Umfrage unter den 30 Choristen wurde gestartet. Nur wenn der Chor in einer Stärke Bestand hat, die Auftritte zulässt, wollte der Vorstand nach einer Nachfolge schauen. Die Mitglieder äußerten sich zumeist positiv. Mit rund 25 Sängerinnen und Sängern könnte es gut weitergehen. Diese wünschten aber keine großen Veränderungen.

Den ersten Vorstoß machte der Vorstand bei Jasmin Seclaoui, die bereits seit einigen Jahren den Projektchor leitet und im Gemischten Chor Stimmbildung macht. Die Anfrage traf auf offene Ohren. Die 44-jährige Waldorfschullehrerin aus Ulm wird den Chor ab Januar nahtlos weiter führen. „Selbst die berühmten ,Schnitz’ bekommen wir zusammen hin, auch wenn Schwäbisch nicht meine Muttersprache ist“, sagt Seclaoui. Drei Monate hat sie Zeit, um den Chor auf den nächsten anstehenden Auftritt beim Frühjahrskonzert vorzubereiten. „Ich werde das Archiv dazu durchforsten, Zeit für Neues haben wir nicht“, sagt Seclaoui.

Während die neue Chorleiterin in die Zukunft schaut, blickt Christian Vogt etwas wehmütig zurück. „Ich werde den Chor vermissen und bin froh, dass die Nachfolgeregelung gesichert ist.“ „Die CD-Produktion der Suppinger ,Schnitz’, unser Mendelssohn-Projekt mit allen meinen fünf Chören und unsere Konzertreisen, etwa die nach Budapest, werden meine schönsten Erinnerungen bleiben“, erklärt der scheidende Chorleiter. Vogt und der Verein gehen in Freundschaft auseinander, wollen deshalb auch in Kontakt bleiben. Gemeinsame Konzerte kann sich Vogt mit den anderen von ihm geleiteten Chören ebenfalls gut vorstellen.

Ob der Gemischte Chor künftig all die jährlichen Auftritte meistern kann, sei fraglich, sagt Chorsprecher Adalbert Röschl: „Unsere hohe Altersstruktur macht das nicht einfach.“ Man werde sehen. Auch die Probenzeiten können sich ändern, damit Projektchor und Gemischter Chor in den Singstunden intensiver arbeiten können, meint er. Doch das ist Zukunftsmusik, noch bereiten sich beide Chöre unter den Leitungen von Jasmin Seclaoui und Christian Vogt auf das am Samstag anstehende Adventskonzert vor. Und wie in den Vorjahren schon, singen die Chorleiter solistische Partien. Verena Meurers-Zeiser trägt mit ihrer Harfe zur vorweihnachtlichen Stimmung bei. Pianist an diesem Abend ist Hannes Kalmbrecht.